Caputo se refirió a la sesión de hoy en el Senado y lanzó: “Están tratando de voltear al Presidente”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la sesión que prepara el Senado para tratar el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Mientras se anticipa otro posible revés para el Gobierno luego del freno a los bloqueos ejecutivos de las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el funcionario mileísta lanzó: “Están tratando de voltear al Presidente”.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, escribió este jueves en su cuenta de la red social X. Y añadió: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre".

El posteo de Caputo. X

De esta forma, el ministro aprovechó para llamar a votar en las elecciones del próximo 26 de octubre en el marco del debate del rechazo de la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los ATN, una norma impulsada en julio de este año por los mandatarios de los 24 distritos.

El veto a los ATN

El proyecto, que había sido vetado por el Presidente el jueves de la semana pasada, será el tema principal en la sesión convocada para las 11. Para rechazar el veto de Milei, la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión, y la segunda para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

La ley que establece el reparto obligatorio entre las provincias fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto. El trámite comenzó en el Senado el 10 de julio en una polémica sesión “autoconvocada” por la oposición. En aquella oportunidad, el proyecto fue aprobado por la Cámara alta por una mayoría de 56 votos a favor y solo uno en contra. Los senadores libertarios se ausentaron objetando la invalidez de la reunión.

José Mayans, el líder del bloque mayoritario en el Senado. Santiago Oroz

Si bien aquella votación en la Cámara alta quedó desvirtuada por la ausencia de la totalidad de la bancada libertaria y de algunos senadores de la UCR y de Pro, en este caso los números parecen favorecer a la oposición que pretende enfrentar la decisión adoptada por el jefe del Estado.

Las miradas están puestas especialmente en los senadores que responden a tres mandatarios que en las últimas horas se han visto beneficiados con envíos de fondos por parte del Poder Ejecutivo. Son los casos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que recibieron giros de ATN por casi $10.000.000, ordenados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Esos tres distritos aportaron cinco de los 57 votos que permitieron aprobar la ley de reparto de ATN y todos se preguntan cómo actuarán ahora. También generan dudas las dos senadoras por Chubut que responden al gobernador Ignacio Torres y que apoyaron el proyecto. El mandatario, uno de los impulsores del grupo Provincias Unidas, firmó la semana pasada un convenio con la Casa Rosada, lo que algunos leyeron como un gesto que le habría puesto fin, al menos por el momento, a la rebeldía del patagónico.