Zago le dio la espalda al Gobierno y explicó los motivos por los que votó en contra

El diputado nacional Oscar Zago fue uno de los legisladores que votó a favor de rechazar en la Cámara de Diputados los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica (Garrahan) y de financiamiento universitario este miércoles. En este marco, explicó los motivos por los que le dio la espalda al Gobierno y aseguró que le duele “estar en un lado y que ellos estén en el otro”.

“No entienden que a veces hay que cambiar rumbos cuando uno ve cuestiones que no van... Esto va a salir mal. Hay que corregir cosas, hay que hacerlo cuando estás haciendo las cosas mal y tenés tiempo para el diálogo, para el consenso", añadió este jueves por la mañana.

Tras ello, el diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) -que hace más de un año rompió con el bloque de La Libertad Avanza (LLA)- dijo que más allá de que “dio un paso al costado” del partido liderado por el presidente Javier Milei, no va a formar parte de “la tribuna de los tribuneros que ahora son fenómenos, porque cuando fueron gobierno no eran fenómeno sino que fueron parte del problema que ahora tenemos”.

Zago. Santiago Oroz

“Hay que reconocer que ahora estás haciendo problemas, pero eso es lo que no le pudimos hacer entender al Gobierno”, añadió sobre los motivos de su salida de LLA y consideró: “Hay gente soberbia, que se subió al poni. Tenés diputados enojados, gobernadores enojados... Hay que decir ‘en algo nos estamos equivocando’. Hay personas que creyeron que era fácil atropellar a la gente por atropellarla“.

En otro tramo de la entrevista con Radio La Red, Zago hizo alusión al escándalo de los audios filtrados que hablan sobre un presunto escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que involucraría a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Al ser consultado sobre si la familia Menem ya “cumplió una etapa” en la administración mileísta, Zago respondió: “Siempre tiene que haber un Presidente que se siente y diga ‘esto no va más, en esto nos equivocamos y hay responsables, no culpables’. El problema no era la oposición, era adentro. ¿Cómo puede ser que hayan pasado 25 días y no haya una investigación interna para que lo hayan solucionado? Esa bola de nieve va creciendo y se va agrandando y es total”.

“La gente tiene derecho a decir que algo está pasando. Ya tenemos gobiernos con detenidos y detenidas por hechos de corrupción que ocultaban todo y así terminaron“, cuestionó y apuntó contra la hermana del jefe de Estado: ”No la conozco, ni la conocen ellos tampoco me parece. No me cabe ninguna duda de que tiene que haber cambios. Cuando perdió la primera vuelta [Mauricio] Macri hubo cambios en el Gabinete, todos los gobiernos lo hacen".

Zago, en la Comisión Bicameral por el programa del FMI. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por otro lado, entre los cambios que tendría que tener en cuenta el Gobierno consideró que hay “funcionarios enquistados” en sus roles que perjudican al Estado, “hacen las cosas mal” y no quieren irse. “Quizás el Presidente no es responsable de todos, porque viene un ministro y te pone por debajo un director general y no sabés... El Presidente está en otra”, dijo e instó a que se hagan responsables quienes correspondan: “Que se hagan cargo los ministros, los subsecretarios; si no, el Presidente dura dos segundos en el cargo. La responsabilidad es de la línea general. El Presidente tiene que tomar responsabilidad de lo que está pasando”.

“El Presidente todavía tiene una cuota de credibilidad alta sobre la sociedad, pero la gente se empieza a defraudar y piensa que es más de lo mismo, lo notás en las elecciones. Hay que tomar el toro por las astas y empezar a tomar medidas“, evaluó de cara al futuro y cerró: ”A algunos interlocutores los tiene que cambiar, sin dudas. Si no, somos lo mismo que ellos (por la oposición) y encima los tenemos tirando piedras desde el lado de enfrente. Cuando no querés corregir los errores pasa lo que pasó ayer“.