Tras su liberación, la concejal formoseña Celeste Ruiz Díaz, que fue detenida este jueves junto a una compañera, Gabriela Neme, cuando se manifestaban en un centro de aislamiento preventivo por coronavirus en la ciudad, habló de las medidas de la provincia para combatir la pandemia. Denunció: "Esto es lo más parecido a una cárcel".

En diálogo con TN Central, Ruíz Díaz, de la UCR, relató: "Nosotras nos hicimos presentes porque nos llegaron casos de personas que tenían tres hisopados negativos y a pesar de eso no los liberaban, no los dejaban salir".

Y continuó: "En los centros de aislamiento las puertas a la noche se cierran con candado. Llega un horario en que apagan las luces. Esto es lo más parecido a una cárcel. Nosotras denunciamos violaciones a los Derechos Humanos. Les dan dos comidas diarias y a veces no les alcanzan las raciones para todas las personas que están allí. Hay gente que tiene crisis y no hay personal de salud mental suficiente para atender".

Además, expresó que, una vez detenidas, en la comisaría "vivieron un momento muy feo". "Me tuvieron en un pasillo esposada, tengo marcas en las muñecas ahora. Me quitaron el teléfono, no pude comunicarme con nadie, ni con mi abogada", agregó.

"En Formosa estamos en fase 1 en este momento, así que nos acusaron de estar violando el ASPO. Acá es la única ciudad, no solamente del país, creo que del mundo, en donde nadie puede hacer cuarentena en su domicilio", dijo y apuntó contra la administración del gobernador, Gildo Insfrán, por las condiciones de los centros. "Generaron unos centros de aislamiento al que va toda persona, desde los que dan positivo, asintomáticos o quienes están en duda, por contacto estrecho o porque recién llegaron a la ciudad", detalló.

Ruiz Díaz abandonó la comisaría acompañada por el senador nacional Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Luego, liberaron a Neme y ambas fueron recibidas en la calle por los aplausos de quienes reclamaban su liberación y en medio de un fuerte operativo policial.

Aministía internacional

Noelia Garone, de Aministía internacional, dialogó en el canal de noticias IP sobre lo sucedido en Formosa y comentó que desde la entidad realizaron denuncias "por las condiciones de las cuarentenas en centros de aislamiento bajo custodia estatal".

"Tenemos denuncias presentadas por personas alojadas en los centros de aislamiento. Más allá de las condiciones, la falta de privacidad, hay personas con resultado negativo, personas que han estado más de 30 días alojadas, como una chica de 14 años. La respuesta de la Provincia es la lucha contra la pandemia. Entendemos la preocupación y la ocupación por parte de las autoridades y reconocemos que aumentaron los casos en Formosa, pero esto no está sucediendo en otro lado", contrastó.

Sobre las concejales, dijo: "Estaban en la puerta de una escuela pidiendo por 19 personas que estaban alojadas hace más de 20 días y con resultado negativo. Se las llevaron para tenerlas varias horas detenidas. Presentamos la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a las horas fueron liberadas. No nos han llegado denuncias de situaciones discriminatorias, sí que se destina a centros de aislamiento a personas que han tenido contactos estrechos".

