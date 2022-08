Tras una cumbre con economistas, los jefes de Juntos por el Cambio cuestionaron el anuncio de Sergio Massa y pidieron un plan de estabilización

La conducción de Juntos por el Cambio cuestionó los anuncios que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, y le pidió al gobierno de Alberto Fernández que exhiba un plan para neutralizar la crisis.

Tras una cumbre con referentes económicos del espacio, la mesa nacional de la principal coalición opositora emitió un comunicado en el que deslizó críticas al paquete de medidas que presentó Massa para reducir el déficit fiscal y aumentar las reservas del Banco Central (BCRA).

“Se realizaron anuncios muy generales y muy pocas medidas . Dichas intenciones en ningún caso llegan a conformar un plan económico y tampoco constituyen un programa de estabilización de la economía, el cual es imprescindible y debe ser inmediato”, apuntaron las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio .

Del encuentro participaron Patricia Bullrich (Pro), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), quienes escucharon el análisis de los economistas Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Matías Surt y Juan Carlos Sánchez Arnau sobre la presentación del nuevo titular del Palacio de Hacienda.

“Estamos frente a un Gobierno que no ha cumplido ni las metas ni los anuncios ni las promesas ni los compromisos que realizaron durante su gestión, y que continúa con divisiones, peleas y anarquía y es el primero en salir a oponerse a los pocos anuncios que él mismo realiza” , indicó la conducción nacional de Juntos por el Cambio tras el cónclave.

Como antes Guzmán y Batakis, Massa prometió el cumplimiento de la meta de déficit de 2,5% del PBI, el fin del financiamiento monetario del Tesoro y el recorte de subsidios. Sobre el tema cambiario prometió liquidaciones y nuevo endeudamiento. Ahora sólo falta conocer las medidas. — eduardo yeyati (@eduardoyeyati) August 4, 2022

En ese marco, los jefes opositores remarcaron que “el problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve. “La expectativa del pueblo argentino es que en algún momento el Gobierno presente un verdadero plan económico y cumpla lo que dice”, concluyeron.

Anuncios

Después de jurar en el cargo, el nuevo ministro de Economía presentó un paquete de medidas con el que busca fortalecer las reservas y disminuir el déficit fiscal. Anticipó que se fijará un tope a los subsidios por tarifas de luz y gas: solo se les mantendrá a los que no excedan un umbral de consumo promedio.

En cuanto a la búsqueda de dólares, Massa aseguró que se negocia un nuevo préstamo en el exterior y un acuerdo con exportadores para adelantar liquidaciones de divisas por US$5000 millones. También, un canje voluntario de parte de la deuda en pesos mediante nuevos títulos.

Sergio Massa Santiago Filipuzzi

El ministro ratificó el congelamiento de vacantes en el Estado y anunció un bono a jubilados. Dijo que se frenará la emisión de pesos, al limitar los pedidos al Banco Central para financiar al Tesoro.

Durante su discurso, Massa apeló a un tono conciliador con la oposición. De hecho, les pidió colaboración al Congreso para encarar la turbulencia económica. Sin embargo, los referentes de Juntos por el Cambio toman distancia del ministro y ponen reparos frente a una eventual convocatoria al diálogo.

Ayer, apenas Massa presentó sus medidas, las espadas legislativas del conglomerado opositor calificaron de “insuficientes” los anuncios del ministro de Economía. Hoy, la titular de Pro se sumó a la ola de críticas: “Las cosas importantes y profundas que necesita el país no son prioritarias para el Gobierno. El orden fiscal no se vislumbra en los anuncios y las reformas impositiva y laboral no están en agenda”, dijo Bullrich.

Y añadió: “Los planes sociales seguirán, y castigarán al que produce y genera empleo” .

Para la exministra de Seguridad, cuyo principal referente económico en Pro es Luciano Laspina, consideró que al Gobierno solo le “preocupa conseguir dólares que, sin reformas de fondo, no mejorarán la calidad de vida de los argentinos”. “De súperministro a mini ministro”, chicaneó.