Karina Milei ensayó una contención a los libertarios en Diputados, pero dejó expuestos a sus socios de Pro y la UCR

En un intento de hacer propio el triunfo de la oposición en Diputados, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó el despacho de Martín Menem y desplegó un operativo de contención entre los suyos. No fue el único movimiento del Ejecutivo. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también desembarcó más tarde con parte de su equipo económico.

Si bien el oficialismo insistió en que no se trató de una maniobra de control de daños, la visita de la hermana del Presidente se produjo después de que los libertarios se vieran obligados a dar quorum a la sesión especial convocada por Unión por la Patria y otros bloques críticos, que lograron avanzar sobre dos temas especialmente sensibles para el Gobierno: discapacidad y endeudamiento.

Karina Milei llegó cerca de las 15.45 al Congreso y fue recibida por un puñado de legisladores propios que la interceptaron camino a la oficina de Menem. En el despacho la esperaba además el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Más tarde se sumó la santafesina Romina Diez. El subsecretario de Asuntos Institucionales, Lule Menem, también fue de la partida.

Sturzenegger, en cambio, no participó de ese encuentro. Cerca de las 17 mantuvo una reunión con Menem y su equipo, en la que se habría tratado proyectos vinculados a la desregulación del mercado de capitales.

Sobre la visita de Karina Milei, el oficialismo explicó que forma parte de las reuniones mensuales que suele mantener con algunos diputados provinciales de LLA, en las que aborda asuntos partidarios y de territorialidad. Según señalaron, la reunión estuvo dedicada a repasar la agenda legislativa, que en el horizonte incluye para la semana que viene el ingreso en Diputados del proyecto de Soberanía de Malvinas.

Además, agregaron que la hermana del Presidente hizo un balance de la sesión de hoy, que el oficialismo sigue presentando como “exitosa”. Desde temprano, los libertarios calificaron su movimiento como una “jugada brillante” e intentaron mostrar que tenían el control de la situación. “Se va a aprobar nuestro cronograma, así como la unificación de giros, sin Presupuesto. Es decir, serán iniciativas sin costo fiscal”, resumió un referente del bloque.

Sin embargo, desde el entorno de Menem evitaron hacer comentarios sobre la valoración de la hermana del Presidente respecto del volantazo político del Gobierno, que incluyó una negociación con el peronismo para evitar una derrota por demás incómoda para la Casa Rosada, después de varios intentos fallidos por contener la avanzada opositora, incluso de la propia Karina Milei.

Es que la secretaria general de la Presidencia siguió de cerca las conversaciones que se activaron con los gobernadores para intentar desactivar la sesión de hoy. Ante la negativa de los mandatarios provinciales, y a sabiendas de que la oposición ya había conseguido el número para abrir el recinto este mediodía, los libertarios decidieron aportar al quorum, en un intento por no ceder el control de la agenda.

Además, el pacto con el peronismo tuvo otra moneda de cambio: eludir una sesión extensa, cargada de reproches políticos. Pero la maniobra dejó expuestos a sus históricos aliados de Pro y la UCR, que hasta anoche apoyaban la estrategia libertaria de no acompañar la sesión especial.

El acuse de recibo se hizo sentir con la llegada a último momento de los dos jefes de bloque, Cristian Ritondo (Pro) y Pamela Verasay (UCR), que no dieron quorum.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR. Los radicales fueron los únicos que no avalaron la sesión.

En simultáneo el Pro marcó una diferencia con el Gobierno en discapacidad: exigió al oficialismo que “presente un cronograma claro de pago a los prestadores”.