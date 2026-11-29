Fueron 21 los jueces del Tribunal del Mar que este sábado votaron sobre el planteo que hizo la Argentina para frenar la explotación hidrocarburífera en el entorno de Malvinas.

De ellos, 18, la mayoría, rechazó los argumentos del gobierno de Javier Milei. Ese grupo estuvo integrado incluso por un chileno y un brasileño. Se sumaron a ellos el presidente del Tribunal, el camerunés Maurice Kamga; y Vaughan Lowe, elegido ad hoc por Reino Unido para resolver en esta disputa. Además, otros magistrados de Malta, Ucrania, Rusia, Países Bajos, China, Jamaica, Italia, Sudáfrica, Corea del Sur, Sierra Leona, Polonia, Túnez, Ghana y Vietman.

En tanto, los otros tres, en minoría, votaron a favor de la Argentina. Fueron Hidehisa Horinouchi, juez de Japón; Bimal Patel, de India; y Raúl Emilio Vinuesa, seleccionado ad hoc por la Argentina para esta disputa.

En tanto, Frida Armas Pfirter, argentina y vicepresidenta del tribunal, se abstuvo de votar por un conflicto de intereses. También se abstuvo Tomas Heider, de Islandia.

Estos son algunos de los perfiles de los jueces, según datos oficiales de ellos en la página del Tribunal del Mar. La Cancillería argentina prefirió no emitir comentarios respecto de los integrantes de esta instancia que falló contra el país.

Maurice Kamga

El juez Mauricio Kamga (Camerún) Gentileza Tribunal del Mar

Este año asumió como presidente del tribunal e integra esta instancia desde 2020. Es Licenciado en Derecho Público con honores en la Universidad de Yaoundé, Camerún, y tiene posgrados realizados tanto en su nación como en Países Bajos, Suiza y Francia. Está doctorado y especializado en Derecho Internacional del Mar.

Integró tribunales internacionales y llevó adelante delegaciones para negociaciones bilaterales y multilaterales. Es miembro fundador de la Sociedad Africana de Derecho Internacional.

Frida Armas Pfirter

La jueza Frida María Armas Pfirter (Argentina) Gentileza Tribunal del Mar

La rosarina, que se abstuvo de votar porque tenía que fallar sobre su país de origen, es miembro del tribunal desde octubre de 2023 y vicepresidenta desde 2026.

Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Rosario e hizo especializaciones en la UBA. También en Costa Rica e Italia. Tuvo formación en Naciones Unidas.

Según fuentes diplomáticas, es experta en plataforma continental.

María Teresa Infante Caffi

La jueza María Teresa Infante Caffi (Chile) Gentileza Tribunal del Mar

La jueza nacida en Santiago de Chile votó contra la Argentina. Estudió en la Universidad de Chile, tuvo un posgrado en Génova (Italia), y desarrolló su carrera tanto en su país como en Europa.

Es la primera jueza chilena y la tercera mujer en la historia en integrar el tribunal, según la Cancillería chilena, donde trabajó durante 15 años.

Fue embajadora ante los Países Bajos durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y también representante ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya.

Participó en negociaciones diplomáticas sobre asuntos marítimos y antárticos, y sobre cuestiones de integración y cooperación en políticas fronterizas con países vecinos sudamericanos.

Fue presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional.

George Rodrigo Bandeira Galindo

El juez George Bandeira (Brasil) Gentileza Tribunal del Mar

Oriundo de Recife, Brasil, también falló contra la Argentina. Se incorporó al tribunal este año, tras una votación en junio en el marco de las Naciones Unidas en Nueva York, y tiene cargo hasta 2035. Es el tercer brasileño que integra esta instancia.

Se graduó de Licenciado en Derecho en la Universidad Federal de Pernambuco, hizo un Ph.D. en Relaciones Internacionales en Brasilia, y tiene posdoctorados en Finlandia y Alemania.

Fue secretario jurídico de la Corte Suprema Federal de Brasil entre 2003 y 2007, tuvo un cargo en el Ministerio de Justicia de Brasil entre 2016 y 2017, se desempeñó como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país desde 2016 hasta este año, sobre todo en asuntos marítimos, e integra el Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur.

Hidehisa Horinouchi

El juez Hidehisa Horinouchi (Japón) Gentileza Tribunal del Mar

El juez, que votó a favor de la Argentina, es miembro del tribunal desde 2023. Nació en Kanagawa y estudió Derecho en la Universidad de Tokio. También se formó en China e hizo un posgrado de Artes y Ciencias en Harvard.

Integró el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, fue cónsul general en Los Ángeles, embajador en Camboya y en los Países Bajos, así como también ocupó cargos diplomáticos de alto rango en la embajada japonesa en Pekín.

Bimal Patel

El juez Bimal Patel (India) Gentileza Tribunal del Mar

Doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, Países Bajos, el juez indio también apoyó el reclamo argentino.

Hizo doctorados en Derecho Internacional en su país y en Países Bajos.

Formó parte de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas de la Haya y es miembro de la Junta Asesora de Seguridad Nacional de la India. Fue asesor académico principal durante el mandato de su país como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros cargos vinculados a la ley internacional.

Tiene experiencia de asesoramiento e investigación en litigios y arbitraje.