Trump celebró el triunfo de Milei: destacó su “inesperada” amplitud y resaltó el rol de Bessent

WASHINGTON.- Luego de una primera felicitación a través de su red Truth Social, en la que que calificó como “aplastante” la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas, el presidente norteamericano, Donald Trump, se mostró sorprendido por la amplitud del triunfo del Gobierno -fue “inesperado”, dijo- y le dio crédito a funcionarios de su gobierno, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, artífice del auxilio financiero a la Argentina.

“Qué gran pregunta -le contestó Trump a bordo del Air Force One- . Me encanta esa pregunta porque fue una gran victoria en la Argentina. Quiero felicitarlo [a Milei] por la victoria, él contó con mucha ayuda de nuestra parte. Recibió mucha ayuda. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme. Y fue realmente inesperado conseguir una victoria de esa [magnitud], algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que ganó por mucho. Así que eso fue algo fantástico", señaló el presidente norteamericano, en pleno viaje a Tokio.

El presidente Donald Trump recibe a Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. Mark Schiefelbein - AP

“Y le doy mucho crédito a Scott [Bessent], a Jamieson [Greer, representante comercial de Estados Unidos], a todos, a Marco [Rubio, secretario de Estado], porque, como saben, estamos apoyando a muchos países de América del Sur. Nos enfocamos mucho en América del Sur y estamos logrando un gran control allí en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas. No queremos que las drogas entren a nuestro país. Y ustedes lo están viendo", agregó el mandatario, en clara referencia a Venezuela y los operativos de las fuerzas norteamericanas en el Caribe contra lo que la Casa Blanca denomina “narcoterrorismo”.

Parados detrás del presidente lo escuchaban Rubio y Greer, uno de los negociadores con las autoridades argentinas del acuerdo comercial, cuyo anuncio está demorado.

Esta mañana, Milei dijo que él y su gobierno están “muy agradecidos” con Trump. Destacó la “labor superlativa de Bessent” y la “visión extraordinaria” de Rubio. “Lo que están haciendo es rediseñar el orden geopolítico mundial”, afirmó el Presidente, después de escuchar el audio de Trump cuando habló a bordo del Air Force One.

Bessent es el funcionario que lideró las negociaciones en Washington con el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo para acordar la línea de swap por US$20.000 millones y la compra de pesos en el mercado cambiario por parte del Tesoro norteamericano.

Luego de destacar la amplitud del éxito electoral de Milei, Trump fue consultado por las críticas de los ganaderos norteamericanos a la posibilidad de que Estados Unidos cuadriplique la cuota de importación de carne argentina para bajar los precios en el mercado norteamericano.

El presidente Donald Trump, al llegar al aeropuerto Haneda de Tokio. Pool - ZUMA Press Wire

“Vamos a cuidar a nuestros ganaderos, ya que nos encontramos ante dos situaciones. Los ganaderos, durante 35 años, han tenido muy malos resultados con el ganado. Les ha ido muy, muy mal, y ahora les va bien, pero el precio ha subido. Así que lo que veo que pasará es que vamos a comprar un poco de carne, porque tengo que bajar el precio", explicó Trump, en una alusión a un aumento de las importaciones.

“La mayoría de los precios han bajado, pero la carne está cara y a los ganaderos les va bien. Me han apoyado desde el primer día. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de que no salgan perjudicados, pero también tenemos que asegurarnos de que bajen los precios”, añadió.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:08 AM EST 10/27/25



Congratulations to President Javier Milei on his Landslide Victory in Argentina. He is doing a wonderful job! Our confidence in him was justified by the People of Argentina. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 27, 2025

Más temprano, apenas horas después de que se conociera el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios, Trump había usado su red social para felicitar a Milei.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en la Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, publicó en Truth Social, en referencia al líder libertario.

“¡Gran triunfo en la Argentina par Milei, un candidato maravilloso respaldado por Trump! Nos está dejando a todos en una buena posición. ¡Felicidades, Javier!“, fue otro de los mensajes del mandatario estadounidense.

“Gracias presidente Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial. MAGA”, le agradeció Milei en X.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… pic.twitter.com/G4APcYIA2i — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Pocos minutos después de su primera publicación, Trump reposteó otra realizada por Eric Daugherty, subdirector de noticias del medio estadounidense Florida’s Voice, que también se refirió a las elecciones de la Argentina con una mención irónica al dirigente Juan Grabois.

“El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña del partido de Milei es el presidente Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!“, escribió Daugherty.

Trump había recibido a Milei en la Casa Blanca el 14 de octubre a menos de dos semanas de las elecciones de ayer, en medio del respaldo financiero diagramado por Bessent que resultó un salvavidas determinante para el Gobierno para contener las turbulencias de los mercados en la previa de los comicios legislativos.

El propio Bessent -que participa de la gira asiática con Trump- se sumó esta madrugada a las felicitaciones a Milei por su victoria electoral, que despejó las dudas que sobrevolaban sobre la continuidad del auxilio norteamericano luego de que el líder republicano la condicionara a un triunfo.

“Felicitaciones al presidente Milei por el muy exitoso resultado de las elecciones de medio término”, introdujo en una publicación en X. “Tiene un mandato renovado para el cambio”, añadió.

En su mensaje, el influyente funcionario norteamericano destacó la relación entre ambos países y subrayó la importancia estratégica de la Argentina en la región.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.



Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

“La Argentina es un aliado vital en América Latina. Este resultado es un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, expresó.

“Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo de Trump, la relación entre Estados Unidos y la Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, completó Bessent.

Ian Bremmer, presidente de la consultora de riesgo global Eurasia Group, analizó que “Bessent luce decididamente mejor después de su decisión de dar US$20.000 millones” a la Argentina. “Gran triunfo de Milei, incluso en [la provincia de] Buenos Aires (históricamente peronista)”, escribió en X.

A great day for Javier Milei. His party will end up with 40%+ of votes for Congress — they may have been content with 35%. His reform agenda is now reenergized, markets are rallying. Yes, Donald Trump also played a key role. Energy in 2025 is clearly with the “American” right — Brian Winter (@BrazilBrian) October 27, 2025

“La agenda de reformas [de Milei] se ha revitalizado y los mercados se están recuperando. Sí, Donald Trump también jugó un papel clave. La energía en 2025 está claramente del lado de la derecha estadounidense“, opinó, por su parte, Brian Winter, editor general de Americas Quarterly.

Otras reacciones en EE.UU.

En Estados Unidos, el triunfo electoral de Milei también fue celebrado por dirigentes republicanos y y de la “órbita MAGA” cercana a Trump.

Una vez más, el presidente @JMilei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico.



Milei se perfila como el referente moral del Hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 27, 2025

“Una vez más, el presidente Milei demostró que las fuerzas del cielo están con él. Estos 40 puntos de victoria confirman que el pueblo argentino reconoce en él a un líder auténtico. Milei se perfila como el referente moral del hemisferio, el ejemplo de que la democracia y la economía de mercado, libres de socialismo y corrupción, son el verdadero camino hacia la prosperidad y la felicidad. ¡Felicidades, amigo!“, escribió en X la congresista María Elvira Salazar (Florida).

🚨Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al Preisdente @JMilei de la #Argentina y La Libertad Avanza por su victoria abrumadora en las elecciones de hoy.



¡Cuentan con todo nuestro respaldo en construir una república libre del socialismo de siglo 21! 🇺🇸🤝🇦🇷 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 27, 2025

“Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos a Milei y La Libertad Avanza por su victoria abrumadora en las elecciones. ¡Cuentan con todo nuestro respaldo en construir una república libre del socialismo de siglo XXI!“, señaló, por su parte, el congresista Carlos Giménez (Florida).

“Felicidades a ⁦Milei y su partido por ganar las elecciones en la Argentina durante este momento tan crítico para el país. El león ha derrotado el comunismo. ¡Viva la libertad!“, dijo Mercedes Schlapp, de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).