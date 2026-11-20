En medio del esperado lanzamiento del videojuego GTA VI, el gobierno estadounidense se subió al al furor mundial y también se sumaron también organismos del Gobierno argentino como el Ministerio de Seguridad.

El miércoles último, un día antes del estreno, la Casa Blanca publicó un video al estilo Grand Theft Auto centrado en el presidente Donald Trump. La pieza, de alrededor de 30 segundos de duración y titulada ‘BIENVENIDOS A MAGA CITY XLVII”' apareció en la cuenta oficial de Xbox Live de la administración estadounidense.

Trump hizo su propio video con GTA y se suman organismos del gobierno argentino

Durante el montaje aparecían referencias a la denominada “Edad de Oro” y al número 47, una alusión a Trump como el 47° presidente de los Estados Unidos. Además, el propio mandatario afirmaba haber cumplido todas las promesas formuladas en sus primeros 19 meses de gestión.

WELCOME TO MAGA CITY XLVII 🇺🇸🌴 pic.twitter.com/BPGT4qIiAQ — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

El gobierno argentino también

La administración de Javier Milei también aprovechó el interés mundial que despertó el lanzamiento del videojuego. En los días previos ya había circulado la versión inspirada en GTA vinculada al Presidente y publicada por el propio mandatario, con recursos visuales similares para representar distintas políticas y medidas impulsadas por el Gobierno, particularmente el recorte del gasto estatal.

Este jueves, el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva publicó un video con una estética asociada al universo de GTA, aunque centrada en el accionar de Gendarmería. El mensaje que acompañó la publicación fue breve: “GNA, en todo el territorio nacional”.

En el vídeo podían observarse figuras animadas de efectivos de la fuerza en distintos operativos. Las escenas recrearon procedimientos y despliegues en diferentes puntos del país, con un estilo gráfico inspirado en el exitoso videojuego.

La versión libertaria del GTA

La pieza centrada en Milei llevaba advertencia que decía: “Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas”. Luego se desplegaba una secuencia “libertaria” ambientada en el universo del juego, Vice City, una ciudad ficticia basada en Miami que sirve como escenario principal en esta serie de videojuegos.

En las primeras escenas aparecía un auto descapotable manejado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su lado, el Presidente viaja de pie empuñando una motosierra, el símbolo que suele utilizar para representar el recorte del gasto estatal.

Milei publicó su propia versión de GTA

Mientras ambos avanzaban por la ciudad, el mandatario derribaba una serie de postes que llevaban las inscripciones “Gasto público”, “Impuestos” y “Regulaciones”.

Luego aparecía una figura que remite a la expresidenta Cristina Kirchner dentro de una habitación repleta de dinero, en lo que es una representación del hotel Hotesur. Ese personaje, desesperado, intentaba guardar billetes en bolsos mientras se escuchaban sirenas policiales y se observaban luces de patrulleros.