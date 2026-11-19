La espera terminó: el Grand Theft Auto VI, más conocido como GTA 6, ya está disponible para que los jugadores argentinos puedan divertirse con este desarrollo de Rockstar Games, que tardó 13 años en ver la luz.

Tráiler GTA VI

Desde la medianoche, los usuarios que ya habían comprado y descargado el GTA 6 vieron ante sus ojos que la posibilidad de jugar era una realidad. En la previa, el término “GTA 6” tuvo un crecimiento en búsquedas web de más de un 5000%, según Google Trends.

Cuánto cuesta el nuevo Grand Theft Auto VI (GTA VI)

Grand Theft Auto VI tiene un precio internacional de US$79,99 para la edición estándar y US$99,99 para la Ultimate, que suma autos y armas extra, y acceso a un par de shops con ropa, modificaciones y algunos detalles más.

¿Hay edición física? Sí, perono trae disco, sino un código para descargar el juego, así que sirve sólo para coleccionar la caja.

Un detalle no menor es que las voces de los protagonistas están en inglés, sin doblaje, con textos y subtítulos en español latinoamericano.

El GTA VI paralizó al mundo (Photo by Philip FONG / AFP) PHILIP FONG - AFP

¿En qué consolas se puede jugar al GTA VI? ¿está disponible para computadora?

En lo que respecta a las consolas, está disponible para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, y Xbox Series X|S. No estará disponible en PS4 ni en Xbox One, y la versión de PC todavía no tiene fecha.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

¿Qué puntaje le dio la crítica?

En base a las principales reseñas, Metacritic, un sitio que reúne las críticas de juegos, películas, series y álbumes, dio una puntuación de 99 sobre 100. Este número es histórico y solo otro videojuego comparte este mismo puntaje, The Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998.

Una vista del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

¿Dónde transcurre y quiénes protagonizan la historia?

El GTA 6 es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador. La historia sigue a la pareja criminal Lucía Caminos y Jason Duval en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami), tras un golpe que sale mal y los arrastra a una conspiración criminal.