Un abogado amenazó a una jueza laboral con prenderle fuego y ordenaron ponerle custodia a la magistrada

Un abogado que tiene la matrícula suspendida por su inconducta amenazó este jueves a una jueza del trabajo con prenderle fuego, junto con su juzgado, lo que derivó en que la Gendarmería Nacional le ponga una custodia permanente.

La amenaza de muerte, por la cual ya intervino la Cámara Laboral, afectó a la titular del juzgado del Trabajo N° 14 Silvia Garzini, una magistrada que hace 18 años está en el cargo y se caracteriza por su temperamento tranquilo y apacible, al punto que no se le conocen conflictos.

Amenazas a la jueza Silvia Beatriz Garzini Capturas

El letrado que realizó las amenazas es Pablo Ibalo, con la matrícula suspendida por su conducta por el tribunal de disciplina del Colegio Público de la Abogacía desde el 6 de febrero de 2026 hasta el 5 de febrero de 2027.

Según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, las amenazas fueron realizadas mediante avisos en los estados de WhatsApp del celular del letrado, en los que mencionaba a la magistrada y decía: “Vieja c... la próxima vez que vaya al 14 antes habré de pasar por una Shell” y “los expedientes amarillentos arden más rápido”.

En otros mensajes expresó: “Vieja c... del juzgado 14, la próxima vez que me mires a los ojos será el fin de tus días”, en una explícita amenaza de muerte.

Tras recibir las amenazas, la jueza las puso en conocimiento de la Cámara del Trabajo y la Gendarmería Nacional le colocó una custodia permanente en los tribunales.

La situación mereció que muchos jueces laborales se solidarizaran con la magistrada y que reclamaran que se dispongan medidas de restricción para el letrado y una sanción más severa.

“Acabo de leer y no puedo creer, otra vez este sujeto, mi total solidaridad con vos Silvia. Y estoy de acuerdo en mandar la nota a la cámara y en hacer un pedido colectivo al Colegio Público para que le retiren de una vez la matrícula”, dijo un magistrado a su colega.

“Yo estoy poniendo en conocimiento del Colegio Público cada escrito que este sujeto presenta en una causa judicial estando suspendido”, expresó otro juez.

La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo repudió los hechos. Dijo que el abogado “no solo la insulta con una bajeza irrepetible sino que la amenaza de muerte, por lo que esta Asociación expresa toda su solidaridad con la Dra. Garzini”.

Y reclamó que “las autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires impongan la máxima sanción al letrado, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan”.

Estas amenazas se conocen en momentos en que se conocieron afiches contra la magistrada de la Cámara del Trabajo Diana Cañal y cuando hay una huelga casi permanente de empleados judiciales contra el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad.