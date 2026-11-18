El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Neuquén, Carlos Quintriqueo, selló una alianza electoral con el exgobernador Jorge Sobisch, que llevará al exmandatario como candidato a gobernar la provincia en las elecciones que se realizarán el 27 de febrero del año que viene.

El acuerdo, presentado en sociedad este miércoles en una conferencia de prensa, dejó en la mira al dirigente sindical, que pertenece a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y es un aliado del gremialista docente Roberto Baradel, nuevo titular de la CTA nacional. Su entendimiento con Sobisch, que gobernaba la provincia cuando fue asesinado el docente Carlos Fuentealba durante una protesta, generó repudio en el ámbito sindical, con pedidos de renuncia a su cargo al frente de la seccional neuquina de la central obrera.

Luego de que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) definiera no participar en las elecciones de la provincia el año próximo, Sobisch acordó con Quintriqueo para ser candidato a gobernador por el partido del sindicalista, denominado Más por Neuquén. El dirigente sindical será candidato a diputado provincial, en un acuerdo que también incluye a la Unión Cívica Radical (UCR), que tendrá una colectora adherida a este frente, con el dirigente Juan Peláez al frente.

Sobisch gobernaba Neuquén cuando, el 4 de abril de 2007, el docente Carlos Fuentealba fue asesinado por el disparo de una granada policial de gas lacrimógeno durante una protesta en la ruta nacional 22, a la altura de la localidad de Arroyito. Fue condenado a cadena perpetua el cabo Darío Poblete, autor del disparo. Por el caso, fueron condenadas también autoridades de la policía neuquina, como Carlos Salazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido y Benito Ariel Matus, en una causa que se conoció como “Fuentealba 2″.

Carlos Fuentealba Archivo

Quintriqueo ganó las elecciones de la CTA neuquina desde la Lista 10, que llevaba al frente a nivel nacional a Baradel, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Baradel ganó la conducción nacional y reemplazó, así, al histórico secretario general, el también docente Hugo Yasky.

La alianza que selló con Sobisch le valió a Quintriqueo el repudio de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). “La representación de ATEN exige de manera indeclinable la renuncia de Carlos Quintriqueo a la Secretaría General de la CTA”, reclamó el gremio en un comunicado. “Durante los últimos 19 años, hemos sostenido una lucha incansable denunciando la responsabilidad política de quien fuera gobernador de Neuquén y asumiera públicamente dar la orden del operativo Arroyito, que tuvo como consecuencia el crimen por la espalda de nuestro compañero Carlos Fuentealba. No existe un argentino que no asocie el nombre de Jorge Omar Sobisch con el de un maestro fusilado”, se indicó en el texto gremial.

También el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) pidió que Quintriqueo deje la conducción de la CTA provincial y comunicó que dejará la central obrera. “No hay unidad posible con los responsables de la represión, el ajuste y el vaciamiento del Estado”, se sostuvo en un comunicado del sindicato.

La legisladora porteña Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Unidad) fue una de las dirigentes que cuestionaron a Quintriqueo tras conocerse el entendimiento con Sobisch (que fue gobernador de Neuquén por tres períodos).

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores de Neuquén, Carlos Quitriqueo, de la misma lista del actual secretario general Roberto Baradel, acaba de cerrar una lista electoral con Jorge Sobisch, el asesino de Carlos Fuentealba, entre otras muchas cosas.

Esta defección no… — Vanina Biasi (@vaninabiasi) November 17, 2026

Quintriqueo defendió hoy su decisión de aliarse con Sobisch y rechazó los pedidos de renuncia a su cargo. “Se tienen que discutir en el ámbito sindical [dijo sobre la dimisión que le exigieron]. Estamos en una cuestión netamente política, dejamos de mirarnos el ombligo para mirar el conjunto de las neuquinas y neuquinos. A mí me eligieron los trabajadores y son ellos los que me ponen en la posición en que estoy”, afirmó Quintriqueo en una conferencia de prensa que brindó junto a Sobisch y Peláez, en un restaurante a orillas del río Limay.

Sobisch, en tanto, minimizó diferencias con su nuevo aliado sindical. “El debate enriquece y nos da oportunidad de crecer. Los tres que estamos acá, hemos debatido. Por un Neuquén que nos necesita, nos hemos juntado”, aseveró. Y añadió: “Si nos sentamos acá pensando las cosas que discutimos y no pensamos en las que tenemos que discutir para el futuro de los neuquinos, nos estamos equivocando”.