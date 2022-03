Un asesor del Presidente criticó a La Cámpora por su reacción al acuerdo con el FMI: “Están equivocados”

Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, se refirió esta mañana a la reacción de La Cámpora, agrupación política liderada por Máximo Kirchner, al entendimiento alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó que uno de los dos videos publicados por el grupo en los últimos días está equivocado en su planteo.

“Hay matiz entre ambos. El primero creo que está equivocado. No estamos en el tiempo donde Néstor Kirchner dice lo que dice del Fondo, a lo cual suscribimos todos. Cuando dio ese discurso [el que aparece en la filmación] al lado estaba Alberto Fernández, que comparte lo que dijo”, explicó el funcionario en diálogo con Radio 10. Sin embargo después agregó: “El problema es que no estamos en ese tiempo, por eso creo que están equivocados”.

Si bien el asesor destacó que “la historia nunca puede repetirse” planteó que de querer comparar los escenarios habría que tener en cuenta que en aquél entonces Kirchner firmó el acuerdo, en 2003, en momentos en que vencía el stand by de Duhalde y cuando el expresidente acordó un superávit primario de 3 por ciento.

“Nosotros firmamos un déficit primario de 2 puntos y medio, no es lo mismo el año en que empieza a cursar la Argentina”, señaló Olmos. “No estamos en esa situación, sino en la de 2003″, sentenció.

Y al respecto aclaró: “Si lo queremos comparar lo tenemos que hacer con respecto al 2003 no cuando canceló [la deuda], si Fernández quisiera tomar la misma decisión no tendríamos los dólares para hacerlo. No podemos usar nuestras reservas porque nos dejaron sin ellas”.

Noticia en desarrollo