Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado

A horas de las elecciones nacionales de medio término, Pablo Cervi, candidato a senador de La Libertad Avanza (LLA) por Neuquén, denunció que sufrió una entradera en la ciudad capital y fue atacado frente a su familia. Desde el entorno del diputado nacional indicaron que la policía demoró más de media hora en llegar al lugar. “Eso generó aún más preocupación”, afirmaron y acusaron que la zona estaba liberada.

“El hecho ocurrió cuando se encontraba junto a su familia. Durante el ataque, fue golpeado y los delincuentes le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó”, informaron fuentes oficiales.

En tanto, Cervi realizó una publicación en su cuenta de X en la que también acusó que hubo una “zona liberada” y declaró que el servicio de la línea 101 “no funciona”, ya que llamó pero no obtuvo respuesta.

Neuquen zona liberada. El 101 no funciona — Pablo Cervi (@CerviPablo) October 26, 2025

“Ante la gravedad de lo ocurrido, allegados y familiares solicitan la intervención inmediata de las autoridades y fuerzas de seguridad nacional para garantizar la seguridad de los candidatos, sus familias y la ciudadanía en general”, sostuvo su entorno. Además, pedirán seguridad y fuerzas federales para cuidar a Cervi.

Nadia Márquez, compañera de lista en la votación para el Senado, destacó: “Fue brutalmente atacado. Está fuera de peligro. En estos momentos estamos con la Policía Federal. Le gatillaron al menos dos veces. Gracias a Dios está fuera de peligro. Oramos por su vida y su familia”:

La denuncia generó la reacción de otros integrantes de La Libertad Avanza. Entre ellos, la diputada Lilia Lemoine replicó una publicación sobre Cervi y expresó: “Violentos nunca más”. A su vez, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se sumó a los mensajes de solidaridad con el legislador.

Toda nuestra solidaridad con @CerviPablo y su familia. https://t.co/P79Vw0Vi4W — Martin Menem (@MenemMartin) October 26, 2025

También se pronunció el presidente de Pro Córdoba, Oscar Carreño, quien manifestó su solidaridad y escribió: “Espero que la policía pronto encuentre a los responsables y que se haga justicia. Fuerza Pablo”.

Acto seguido se expresó el diputado Esteban Paulón, de Movimiento Ciudadano, quien publicó en sus redes sociales: “Mi solidaridad total. Espero que te recuperes pronto, Pablo”.

Tal como informó LA NACION, Cervi forma parte del grupo conocido como “radicales con peluca”, quienes pertenecen al radicalismo pero levantan la bandera del equilibrio fiscal y la reducción del gasto público, y permanecen abiertamente con el sector que responde al liderazgo de Martín Lousteau y Facundo Manes.

Meses atrás, fue uno de los diputados que amagó con rebelarse respecto a la comisión investigadora por el caso $LIBRA pero terminó respaldando al Gobierno con el argumento de que no se alcanzó un consenso para que la presidencia quedara en manos de una figura “imparcial” que garantizara “el debido proceso”.

En febrero de este año, el diputado, junto con otros “radicales con peluca” como Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol y Francisco Monti organizaron un encuentro pro Milei con Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Luis Petri. “No solamente hicieron posible este acto, sino que se la jugaron con coraje en momentos donde el Gobierno necesitaba que el parlamento respondiera”, les agradeció el ministro de Defensa en esa ocasión.