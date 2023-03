Un candidato radical que fue amenazado por los narcos en Rosario pidió la portación de armas para la campaña electoral

escuchar

ROSARIO.-El exministro de Seguridad de Santa Fe y actual precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro advirtió que pidió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) la portación de un arma de fuego para la campaña electoral, debido a que tras las amenazas que recibió la semana pasada prefiere “protegerse” de esa manera, porque –según el actual legislador radical- no puede realizar actividades proselitistas con custodia.

Pullaro hizo esa revelación, que provocó sorpresa, en una entrevista radial en el programa que conduce el periodista Luis Mino en Aire de Santa Fe. El lunes pasado apareció un cartel con una amenaza contra el precandidato a gobernador tras un ataque con 19 balazos a la sede del Nuevo Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria, localidad vecina a Rosario. En el mensaje se mencionaban a Pullaro y si hermano. En el atentado contra el supermercado Único, propiedad del suegro de Leonel Messi, también los atacantes dejaron un papel en el que se mencionaba al intendente Pablo Javkin. El tema empezó a preocupar porque en el inicio de la campaña electoral las amenazas narcos tienen como protagonistas a dirigentes y candidatos, en este caso, de la oposición.

Balearon el frente de un banco de Santa Fé, de la vecina localidad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario, con mensaje a Pullaro, ex Ministro de Seguridad de Santa Fé, y otro cartel mas de contenido desconocido.

Pullaro interpretó horas después del ataque, según advirtió a LA NACION, que las amenazas podrían estar relacionadas a las advertencias que había hecho sobre los controles en las cárceles a los llamados presos de alto perfil. El dirigente radical se contactó con el fiscal Matías Edery, de la Unidad de Criminalidad Organizada, quien le recomendó que debía tener una custodia. Pero el exministro de Seguridad admitió que no puede transitar la campaña electoral en Santa Fe rodeado de guardias y policías. Para él sería imposible. Su familia cuenta actualmente con seguridad para los traslados que realiza en Rosario.

Pullaro decidió exponer como alternativa a su imposibilidad de tener custodia tramitar nuevamente la portación de una pistola para protegerse ante eventuales ataques. Reveló que cuando era ministro de Seguridad, hasta diciembre de 2019, portaba una pistola Glock 9 milímetros. Y que desde hace unos meses volvió a pedirla ante esta situación que se vive en Santa Fe.

Maximiliano Pullaro junto a Mauricio Macri, la semana pasada, durante la visita del expresidente a Rosario Twitter

“Me cuesta mucho tener custodia, tendría que dejar de ser candidato a gobernador como soy, porque no podría hacer un montón de cosas que estoy haciendo. Tal vez ese es el objetivo. No voy a tener custodia, pero sí otro tipo de cuidados, como cuando fui ministro. Para tener custodia tenés que perder todo tipo de libertades”, ensayó Pullaro.

“Acepté la custodia de traslados para mi familia. Me resisto a tener custodia porque siento que es una falta de respeto a la Policía, porque no puedo tener el régimen que debería tener”, contó el radical. “Volví a tramitar la portación de arma de fuego porque el kirchnerismo me lo retiró cuando asumió”, contó.

Sin custodia del Estado

En diálogo con LA NACION, Pullaro sostuvo que “no quiere” custodia del Estado porque prefiere que los efectivos “estén en las calles en tareas de seguridad”. “Me llamó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación (Lucas Gaincerain) para ofrecerme seguridad por parte de la Policía Federal, pero prefiero que esos uniformados estén para otro tipo de tareas”, aseguró el precandidato a gobernador.

Pullaro opinó que está “en contra” de la portación civil, pero ante situaciones de extremo peligro, como son las amenazas que podrían venir de bandas narco, “hay personas preparadas que pueden tener un arma para defensa en momentos límite”.

De esa manera, Pullaro se intentó despegar de la idea de promover la portación de armas, como lo hizo a mediados de marzo el precandidato a gobernador Ricardo Bussi en Tucumán, a través de un spot publicitario en el que se lo ve disparando. El dirigente de Libertad Avanza propuso declarar en Tucumán la libre portación de armas.

El tema de la portación de armas estuvo presente en la visita que hizo el presidente Alberto Fernández a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden. El jefe de Estado argentino expresó su respaldo a la iniciativa de su par estadounidense de regular el uso de armas en su país.

“Quiero hacer público mi apoyo a su iniciativa para regular el uso de armas en los Estados Unidos. Esa idea que usted lidera representa un problema que tiene el mundo. En mi país hay quienes proponen el uso de armas para defenderse”, aseguró Fernández en su mensaje a Biden. Y agregó: “Me alegro mucho de su iniciativa y sepa que tiene en mi a un aliado absoluto”.