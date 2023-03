Patricia Bullrich se metió en el debate sobre la libre portación de armas: “No le podemos dar al Estado el monopolio para que apunte contra la gente”

escuchar

El presidente Alberto Fernández hizo público ayer su respaldo a la iniciativa de su par estadounidense Joe Biden para regular el uso de armas en su país. Lo hizo durante la reunión bilateral en la Casa Blanca, donde también aprovechó la oportunidad para rechazar la liberación de la compra de armas que reclaman algunos sectores de la política argentina. No lo mencionó con nombre y apellido, pero pareció referirse a Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, e incluso a Patricia Bullrich, titular de Pro.

Bullrich se refirió anoche al intercambio de Fernández y con Biden, y no le gustó la alusión. “Sí, habló sobre mí adelante de Biden. Es un poco desubicado”, dijo la precandidata presidencial en el programa a A dos voces, de TN. Aprovechó para dejar sentada su postura sobre la portación de armas, un tema espinoso y polémico que se cuela de a poco en la campaña electoral.

“En Estados Unidos cada tanto hay un tiroteo brutal por el uso de las armas. Lo conceptual: ¿por qué Estados Unidos permite el uso de las armas? Estados Unidos permite la portación de armas porque pensó que no se le puede dar el monopolio al Estado porque se puede volver contra los ciudadanos, la Constitución, el pueblo, como pasó en muchos países de América Latina. Nunca le podemos dar al Estado el monopolio para que se dé vuelta y apunte contra la gente”, dijo Bullrich. Luego fue consultada si es que ella habilitaría la libre portación de armas. “La Argentina tiene habilitada la posibilidad de tener armas, lo que no es tan simple es la portación. No recomiendo que la gente ande armada, pero es muy importante que la gente sepa que el Estado lo va a cuidar. La gente vive con miedo”, sostuvo, y ejemplificó con un episodio de miedo y violencia que ocurrió en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Presidente: sáqueles las armas a los delincuentes y asesinos. Póngase del lado de los ciudadanos y de las fuerzas de seguridad, no de los criminales. pic.twitter.com/Jg0ZMqQg62 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2023

La postura de Milei

Desde el año pasado, el libertario Milei viene asegurando que está “a favor de la libre portación de armas”. Lo dijo al ser consultado sobre si cree que esa es una manera eficaz para que el ciudadano se defienda ante la inseguridad. Sus dichos tuvieron lugar tras la muerte de 19 niñas y niños, de entre 8 y 10 años, y de dos adultos en el tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos.

Javier Milei, de recorrida por Tucumán, con Ricardo Bussi, hijo del dictador fallecido Avanza Libertad

“Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, comenzó a argumentar Milei. “Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas”, aseguró el referente libertario.

No solo Milei tiene esa postura. El legislador provincial tucumano Ricardo Bussi inició una campaña a favor de la portación “libre y legal de armas” como parte de su instalación como candidato a gobernador por La Libertad Avanza. “Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes”, afirmó el dirigente, que es uno de los principales aliados de Milei en el interior de país.

LA NACION