Balacera en Rosario: Pullaro apuntó a los presos de alto perfil tras ser amenazado con un cartel intimidatorio

El diputado provincial santafesino Maximiliano Pullaro, que es exministro de Seguridad de ese territorio y pretende convertirse en gobernador este año, dio una conferencia de prensa este mediodía luego de que su nombre fuera incluido en un cartel intimidatorio que dejaron anoche delincuentes que balearon una sede del Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria, una localidad del Gran Rosario. “Lo hacen para mandar un mensaje de impunidad”, aseguró el dirigente radical que integra Juntos por el Cambio, quien consideró que este ataque está vinculado a presos de alto perfil alertados por su postura a favor de reforzar las medidas en las cárceles de alta seguridad.

Dijo lo del “mensaje de impunidad” por la forma en que se desarrolló la balacera: ayer a las 23, en el centro comercial de Granadero Baigorria, a pocos metros de la municipalidad y a una cuadra de la seccional 24° de la Policía. “El mensaje al gobierno provincial es: ‘Podemos hacer lo que queramos’”, se quejó Pullaro, ferviente opositor a la gestión del gobernador Omar Perotti.

“Voy a seguir adelante, viví situaciones muy complejas, me tocó detener a las principales organizaciones de Santa Fe. Siempre intentaron golpearme, amenazarnos y siempre miramos hacia adelante; nunca nos detuvimos, ni nos vamos a detener”, aseveró este miércoles el diputado, luego del cartel que hallaron en la sede del banco que recibió 19 tiros, que decía: “Dejá de hablar de los narcos, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos”.

Tras eso, planteó que desde Juntos por el Cambio fueron “muy duros” con la forma en que los presos “de alto perfil” habían cambiado sus condiciones de detención, en el marco de las gestiones de Perotti en la provincia y de Alberto Fernández a nivel nacional. Entonces indicó que esa es la “principal línea” de sospecha que hay detrás del ataque.

“Yo entiendo que las organizaciones criminales están muy molestas por las posiciones públicas que tenemos nosotros sobre el rol de los detenidos en las cárceles, allí se encargaron 90% de los delitos de la provincia. Esto sale a la luz porque soy funcionario público, pero se vive todos los días, son hechos que no se terminan, los vecinos son víctimas de extorsiones y balaceras”, sostuvo Pullaro, quien dijo que los recursos del Estado no solo se deben motorizar en este expediente por ser él una figura de la política, sino que planteó que es necesario que ocurra de esta manera siempre que suceden estos hechos violentos.

“[Reforzar la seguridad en las cárceles] es un planteo que vamos a seguir haciendo, por más que le moleste a la criminalidad organizada. No vamos a frenar hasta que no estén en lugares de detención diferentes”, aseveró no obstante el precandidato y advirtió: “Por más que intenten amedrentarnos, que nos amenacen, vamos a seguir. Esto no es Maxi Pullaro, es un frente político que está definido a luchar contra el narcotráfico”.

Y pese a que se mostró preocupado por la modalidad en que ocurren estas balaceras y por la “recurrencia” de este tipo de delito, se mantuvo en la misma postura. “No nos van a hacer mirar hacia otro lado, vamos a seguir marcando la política criminal; no nos van a amedrentar, ni hacer callar”, enfatizó.

Comentó también que no quiere descartar ninguna línea investigativa, pero insistió con que “los más molestos con él” son los líderes de las organizaciones criminales que denunció y detuvo cuando condujo la cartera de seguridad. “Soy una persona con visibilidad pública, hablo del tema, pero no solo este hecho donde me amenazan a mí debe ser esclarecido, sino cada balacera”, concluyó.

