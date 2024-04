Un concejal se trepó a una patrulla y lo detuvieron: terminó descomponiéndose y fue “arrastrado” hasta un hospital

Escuchar

Ángel Sánchez, concejal chaqueño de la Corriente Expresión Renovada (CER), protagonizó un insólito episodio este martes durante el desalojo policial de personas que pretendían pegar carteles en un edificio institucional. Sánchez se trepó a una patrulla policial, que había acudido al lugar de los hechos para proceder con la expulsión de los manifestantes, en señal de protesta. Tras permanecer unos minutos allí, el legislador fue detenido, se descompensó y tuvo que ser “arrastrado” hasta un centro de salud cercano.

Según reconstruyó el Diario Chaco, el incidente tuvo lugar poco después de concluir una sesión en el Concejo de Resistencia, en la que se debatió sobre el crédito solicitado por el Ejecutivo municipal para la compra de camiones y recolectores. Mientras los legisladores salían del recinto, un grupo de personas tuvo la intención de desplegar pancartas sobre el complejo, en reclamo por sus pases a planta, y fueron intimados por la Policía local, avance que provocó la desmedida reacción del concejal del CER.

Tal y como muestran las imágenes que circularon en redes sociales, el funcionario decidió lanzarse contra el capot del móvil de las fuerzas de seguridad y, poco a poco, procedió a treparse por el vehículo hasta alcanzar el techo. Una vez allí, levantó sus manos en el aire a modo de arenga y continuó con vitoreos hasta que un agente lo interceptó por detrás y forzó a descender del rodado. A raíz de su accionar, Sánchez fue detenido y trasladado hasta la comisaría de Puerto Vilelas, señala el medio local.

Sin embargo, el particular hecho no culminó con el arresto. Mientras see encontraba en la dependencia policial, el concejal sufrió una descompensación y tuvo que ser llevado a pie por varios oficiales hasta el Centro de Salud de Villa Libertad. Tras realizarle estudios, profesionales de la salud lo diagnosticaron con “crisis hipertensiva”. Mientras Sánchez se encontraba en el centro de salud, legisladores se apersonaron ante la comisaría y repudiaron el proceder de las fuerzas.

Se hicieron presentes, entre otros, los concejales Guillermo Monzón y Soledad Villagra, quien reclamaron a los integrantes de la Policía el modo en que trasladaron a su par al mencionado nosocomio. Por el momento, el legislador municipal se encuentra detenido junto a otros dos piqueteros, un hombre y una mujer, por “resistencia y atentado contra la autoridad, daños bienes del Estado y lesiones”. En un comunicado, la Policía de Chaco justificó el aprisionamiento de Sánchez por intervenir en sus tareas.

La hostilidad fue en ascenso desde que la Municipalidad de Resistencia informó, precisa el Diario Chaco, que durante los últimos meses de la gestión del expresidente del Concejo de Resistencia, Gustavo Martínez, se pasó a planta a 811 personas. Tras un proceso de revisión, se decidió dejar sin efecto a 432 de ellos porque se consideraron irregulares. También se dio de baja titularizaciones de cargos otorgadas entre agosto y diciembre del 2023, con casos de agentes que tenían pocos días como empleados.

“No todos ingresaron al Concejo de Resistencia en los últimos meses de 2023. Hay distintas situaciones. Hay personas que entraron a trabajar hace cuatro años y, por supuesto, gente que tenía mucho más años de antigüedad”, refutó Soledad Villagra en declaraciones ofrecidas a A24. Sobre el avance de la Policía a las afueras del edificio municipal, opinó que fue “la frutilla de la torta”. “El accionar de la Policía me pareció una barbaridad. Nos tiraron gas pimienta y recibimos violencia todo el tiempo”, concluyó.

LA NACION

Temas Chaco