Un cruce subido de tono y fuertes acusaciones entre José Luis Espert y Miguel Pichetto

Un intercambio subido de tono, con fuertes acusaciones, ocurrió ayer en Twitter entre el diputado nacional José Luis Espert y el auditor general de la Nación, Miguel Pichetto. Todo comenzó cuando el liberal lo tildó de “inmundo” y cuestionó las migraciones políticas del antes senador y terminó con Pichetto acusando a Espert de tener vínculos con el narcotráfico.

Después de que el peronista cuestionara a Joseph Stiglitz -el mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán-, Espert utilizó su cuenta de Twitter para apuntar contra el integrante de Juntos por el Cambio (JxC). “Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien”, comenzó el representante de Avanza Libertad en esa red social, que utiliza de manera activa.

Asimismo le recordó a Pichetto sus épocas de aliado del, en ese momento, Frente para la Victoria. “Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz. ¿No te acordás? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías”, lo atacó Espert.

Rápido de reflejos, el peronista vinculado políticamente a Mauricio Macri -a quien acompañó en la fórmula presidencial de 2019- no tardó en reaccionar. Y lo hizo sin tapujos. “Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados”, arremetió Pichetto contra el liberal bonaerense, pese a que no se explayó en el trasfondo de su denuncia pública.

Sin embargo, Espert no se quedó atrás y volvió a la carga, en un tuit donde utilizó un apodo yanqui para nombrar a Pichetto, como “Big Mike”, y en el que se defendió al hablar de las acusaciones del peronista como parte de una supuesta operación política.

“Big Mike, sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales, según tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K. Tus examos, ¿te acordás? La patria planera que creaste: mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA”, le dijo Espert.

Mientras que el auditor no volvió a referirse al cruce en las redes, el diputado nacional hizo una reflexión posterior. En ese mensaje dijo que su entredicho con Pichetto “es anecdótico” y sostuvo: “El tema profundo es marcar la diferencia entre los que viven de la política cambiando de color como camaleones, destruyendo un país; y los que queremos usarla en pos de reconstruirlo para la gente de bien, diciendo siempre lo mismo”.