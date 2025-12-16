Investigan la muerte de un custodio de Milei, que fue encontrado con un disparo en la cabeza en la Quinta de Olivos

El Gobierno informó hoy que un militar de 21 años que prestaba servicio en la Residencia Presidencial de Olivos apareció muerto esta madrugada. Investiga el caso la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que esta mañana se presentó en la quinta.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, afirmó el Gobierno en un comunicado. Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, se habría tratado de un suicidio.

El hecho habría ocurrido entre las 5:15 y las 5:30 de hoy. De acuerdo con fuentes al tanto de lo que sucedió, el soldado, que estaba de guardia, dejó de reportarse y un compañero se acercó para ver qué pasaba. Fue entonces cuando lo encontró con un disparo en la cabeza. Se acercaron primero los encargados de brindar asistencia médica que están dentro de la quinta; después, servicios de emergencias externos, pero el joven ya había fallecido.

En el lugar está trabajando desde esta mañana la Unidad Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal, integrada por un equipo especializado en recolección, preservación y análisis de indicios que se encuentran en escenas del crimen.

El soldado pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que es el que presta servicio en Olivos. Forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino, que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos, y tiene, en otro predio, un cuartel propio.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado Ricardo Pristupluk

El comunicado oficial informa que “por disposición del juzgado federal interviniente”; es decir, por orden de Arroyo Salgado, “se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”.

En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.



De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 16, 2025

Anoche, cuando el custodio murió, el Presidente estaba en la quinta, que es su residencia habitual.

Hoy, en el lugar, el clima es de total hermetismo. Los policías que custodian la quinta dijeron a LA NACION que no van a dar información sobre lo sucedido ni sobre el operativo y que se trata de un tema muy delicado.

El frente de la quinta presidencial de Olivos Marcos Brindicci

Informe en el lugar de Clara Aron De Simone