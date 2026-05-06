La historia de amor como “secreto a viva voz” de Perla Caron y Gianni Lunadei: nació en los pasillos de la TV y tuvo un final trágico

En la historia del espectáculo argentino hay relaciones que quedaron registradas más por lo vivido que por lo declarado. La de Gianni Lunadei y Perla Caron pertenece a ese grupo: una pareja que no fue construida desde el escándalo mediático, sino desde el trabajo compartido, la convivencia artística y una intimidad que solo asoma en los archivos, las grillas televisivas y los testimonios indirectos.

Reconstruirla exige seguir el rastro de sus carreras, cruzar programas, obras y tiempos. Y es allí donde aparecen las precisiones.

Dos trayectorias que se cruzan en el corazón del espectáculo

Gianni Lunadei nació en Roma el 1° de mayo de 1938 y llegó a la Argentina en 1950. Su formación fue eminentemente teatral: debutó en 1954 con textos de Arthur Miller y luego transitó autores como Chéjov, consolidando una base dramática que más tarde contrastaría con su popularidad en la comedia televisiva.

Perla Caron, nacida en Buenos Aires el 25 de enero de 1942, inició su carrera pública a fines de los años 60 como modelo, para luego ingresar al cine y la televisión con títulos como Las pirañas (1967), Mosaico (1970) y ciclos televisivos desde 1968.

Gianni Lunadei y Perla Caron, en la presentación de "Matrimonios y algo más" (1994)

Ambos, ya en los años 70, eran parte activa del mismo ecosistema: teatro comercial, televisión abierta y giras de temporada.

Primeros trabajos, primeras miradas

El cruce profesional entre ambos, en los años de mayor actividad compartida, ocurrió a fines de los 70 y, sobre todo, los 80. Por ejemplo: Los hermanos Torterolo (1980, ATC). Ambos integraron el elenco junto a figuras como Jorge Martínez, Hugo Arana y Ana María Cores. Poco después, la coincidencia se repite en otro clásico: Matrimonios y algo más (1983). Programa humorístico dirigido por Hugo Moser de enorme popularidad donde ambos participaron junto a Rodolfo Ranni, Cristina del Valle y Hugo Arana.

En ese contexto de trabajo sostenido —ensayos, grabaciones y tiempos muertos compartidos— también se ubica el inicio del vínculo personal. Según reconstrucciones posteriores, el acercamiento se dio de manera gradual, entre charlas cotidianas y largas rondas de mate en camarines, una postal típica del oficio.

Los programas donde compartieron escena permiten reconstruir también su círculo profesional: amigos y colegas como Hugo Arana, Rodolfo Ranni, Juan Carlos Mesa, Gino Renni, Adriana Salgueiro, Edda Bustamante...

Muchos de ellos compartían, además, otros ciclos como Mesa de Noticias, donde Lunadei alcanzó enorme popularidad con su personaje de Della Nata, en dupla con Juan Carlos Mesa. Hasta hoy, algún memorioso todavía dice, quizás sin saber la autoría de la frase, el latiguillo: “Le pertenezco”.

Gianni Lunadei y Perla Caron, en uno de los tantos camarines que compartieron

Ese programa —emitido en los años 80— no solo fue un éxito de rating, sino también un punto de encuentro social: elencos que luego se reunían fuera del estudio, en bares cercanos a los canales o en restaurantes del centro porteño.

En teatro, el cruce más concreto documentado es Intrusos (1985). Con elenco que incluía a Rodolfo Bebán, Maurice Jouvet, Silvia Pérez, Gogó Andreu y Gianni Lunadei, junto a Perla Caron. Una puesta en escena que es recordada como una de las destacadas actuaciones teatrales de Perla durante la década de los 80.

A esto se suma un dato clave aportado por archivo periodístico: también coincidieron en el escenario del Teatro Lola Membrives, una de las salas emblemáticas de la avenida Corrientes, lo que refuerza la idea de un vínculo construido en plena actividad teatral. Ese circuito implicaba: funciones nocturnas de martes a domingo, temporadas en Mar del Plata, giras por el interior, y fundamentalmente, una rutina social muy marcada: cenas post-función, encuentros de elenco y vida compartida fuera del teatro.

El vínculo personal: cuándo y cómo se consolidó

Los registros más firmes ubican la relación sentimental en una etapa posterior, aunque nacida mucho antes en el trabajo: Lunadei se había separado de la madre de sus cuatro hijos cuando la relación con Caron comenzó a profundizarse. El vínculo se construyó entre camarines, charlas y afinidad personal, donde —según contaría luego la actriz— el sentido del humor del actor fue determinante.

Distintas fuentes ubican la consolidación de la pareja hacia comienzos de los años 90. Sin embargo, durante mucho tiempo mantuvieron una dinámica particular: estuvieron juntos varios años, pero viviendo cada uno en su propia casa. Esa modalidad respondía tanto a sus experiencias previas —ambos con otros matrimonios— como a una forma de entender la vida en pareja dentro del ambiente artístico. El propio Lunadei lo explicaba con ironía en una entrevista de la época: “Ella se casó cuatro veces y yo seis. Somos cancheros en el asunto. Estamos un poco los dos con miedo, porque uno se siente, o puede llegar a sentirse, un poco privado de su libertad…”

La convivencia: un paso tardío

Recién en 1997 decidieron dar un paso más e iniciar la convivencia. Se instalaron en la casa de Perla Caron en el barrio de Coghlan, donde comenzaron una nueva etapa como pareja. El propio actor describía con humor los ajustes cotidianos que implicaba ese cambio, incluso en detalles mínimos de la rutina diaria, reflejando una relación atravesada por la complicidad pero también por la necesidad de adaptación.

Incluso durante la relación, continuaron trabajando juntos o en los mismos circuitos:

El gordo y el flaco (1991–1994): ambos participaron en este ciclo derivado del universo de Juan Carlos Mesa.

Archivo negro (1997): donde Lunadei tuvo un papel destacado, con nominación a los Martín Fierro. Además, el actor seguía alternando entre teatro, cine y televisión, aunque su situación laboral en los últimos años se había vuelto más inestable, con participaciones cada vez más esporádicas.

El final: tragedia y versiones

El dato más contundente y documentado de la relación es también el más trágico: el 17 de junio de 1998, Gianni Lunadei se suicidó en la casa que compartía con Perla Caron. Usó un arma de fuego. La pareja ya llevaba aproximadamente un año de convivencia. En ese momento circularon distintas versiones: crisis, dificultades laborales y, como luego se confirmó, que el actor atravesaba un cuadro depresivo.

El suicidio de Gianni Lunadei en 1998 paralizó al país: se iba un grande del humor

Perla Caron desmintió públicamente que la relación estuviera en un mal momento, y el foco terminó puesto en la situación personal del actor, marcada por una etapa de menor actividad profesional. A diferencia de otras historias del espectáculo, esta relación tuvo duración y profundidad: varios años de vínculo previo sin convivencia, una etapa final compartiendo la vida cotidiana, una construcción basada en el trabajo y la afinidad real. Lo concreto: no fue un romance pasajero, sino una pareja consolidada en la última etapa de la vida de Lunadei.

La historia entre Perla Caron y Gianni Lunadei no se construye desde una gran escena romántica, sino desde algo más tangible: el trabajo compartido. Se conocieron en televisión y teatro. Coincidieron en programas clave de los años 80. Compartieron escenarios, camarines y rutinas. Sostuvieron una relación durante años, primero desde la independencia y luego en convivencia.

El final, trágico, marcó un quiebre profundo. La muerte de Lunadei sumió a Perla Caron en un dolor del que —según reconstrucciones posteriores— le llevó mucho tiempo recuperarse, al punto de alejarse progresivamente de los medios. Pero la historia —la verdadera— está en los archivos de la televisión, en los elencos compartidos y en ese mundo donde el amor, muchas veces, empieza en un ensayo y se sostiene entre función y función.

Porque en el espectáculo argentino de esa época, el escenario no era solo un lugar de trabajo: era también el lugar donde, inevitablemente, ocurría la vida.