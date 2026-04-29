La hija de Peter Falk, protagonista de la serie Columbo, se suicidó a los 60 años

Este miércoles, una triste noticia sacudió al entorno de la familia de Peter Falk, el recordado actor que dio vida al mítico detective de la serie Columbo: su hija Jacqueline murió a los 60 años. Según confirmó la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, la mujer fue encontrada sin vida en una vivienda local el día lunes. La causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. Hasta el momento se desconoce si la víctima padecía alguna enfermedad; tampoco trascendió si dejó alguna nota o mensaje.

Mientras que el círculo íntimo de la mujer aún no realizó declaraciones públicas, quienes sí se expresaron fueron algunos colegas y fanáticos de su padre, mostrando su pesar en redes por la noticia. “Noticias desgarradoras, envío mi cariño a su familia en estos momentos tan difíciles”, escribió un usuario de X mientras que otro calificó su muerte de “noticia trágica” y expresó: “El fallecimiento por suicidio de la hija de Peter Falk a los 60 años es una gran pérdida para la familia”. “El icónico legado de Columbo ahora conlleva otra silenciosa tristeza. Mis pensamientos están con quienes mejor la conocieron”, comentó otro cibernauta.

Falk en la serie Columbo NBCU Photo Bank

Jackie —como le decían sus familiares y amigos más cercanos—era una de las dos hijas que el actor adoptó junto a su primera esposa, Alyce Mayo; con quien se casó en 1960. Durante su matrimonio, la pareja también adoptó a Catherine. Ambos se divorciaron en 1976 y, un año más tarde, Peter volvió a casarse con la actriz Shera Danese, quien participó en múltiples episodios de Columbo.

A diferencia de su célebre padre, Jacqueline llevó una vida sin exposición mediática. Sin embargo, su nombre resonó públicamente en los últimos años de vida de Falk, cuando éste fue diagnosticado con demencia y Alzheimer. Tanto ella como su hermana atravesaron una fuerte disputa con la esposa de su padre, acusándola de impedir el contacto. De hecho, su hermana, Catherine, se convirtió en una figura visible tras impulsar una legislación conocida como “Peter Falk’s Law”, orientada a proteger el derecho de familiares a mantenerse en contacto con adultos mayores enfermos y recibir información sobre su estado de salud.

El actor, que padecía demencia y Alzheimer, falleció en 2011 a causa de una neumonía RON FREHM - AP

“¿Cómo se sentiría si tuviera que enterarse por los medios de comunicación, o por un abogado, de que su padre ha fallecido?”, preguntó Catherine en una entrevista con Inside Edition. “Creo que la mayoría de la gente piensa que soy una hija codiciosa, que solo voy tras mi padre para sacarle dinero. Sin duda hubo altibajos, pero nos reconciliamos y teníamos una relación muy amorosa. Yo lo adoraba, él me adoraba a mí”, aseguró la joven mientras advertía que el actor “estaba casado con una mujer que le hacía muy difícil sentirse libre”.

Finalmente, el 23 de junio de 2011, el encargado de interpretar al astuto teniente Columbo falleció en su casa de Beverly Hills a causa de una neumonía agravada por la enfermedad. Su fallecimiento generó una enorme repercusión en Hollywood y una ola de homenajes por parte del público y sus colegas. En 2016, Catherine recordó en diálogo con la revista Closer algunas anécdotas junto a su padre. Contó que ella y Jackie disfrutaban de patinar sobre hielo con él y esas odiseas que vivían con él al volante, ya que Peter había perdido un ojo a causa de un tumor cuando era niño. “¡Siempre estábamos en pánico porque se saltaba los semáforos en rojo o acababa en la vereda!”, relató, entre risas.

El legado de Peter Falk

Hablar de Peter Falk es hablar de una de las figuras más reconocidas de la televisión del siglo XX. Nacido en Nueva York en 1927, construyó una carrera sólida tanto en cine como en televisión, aunque su nombre quedó para siempre asociado al teniente Columbo, ese detective desprolijo y aparentemente distraído pero de una inteligencia feroz que conquistó al público durante décadas.

El actor ganó cuatro premios Emmy y un Globo de Oro, además de consolidarse como uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla chica estadounidense ROBERT GALBRAITH - X90034

Gracias a ese personaje, que comenzó en 1968 y se extendió (en distintas etapas) hasta 2003, el actor ganó cuatro premios Emmy y un Globo de Oro, además de consolidarse como uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla chica estadounidense. Su trayectoria se completó con películas como La princesa prometida, La carrera del siglo, Crimen por muerte, entre otras. Sus nominaciones al Oscar como actor de reparto llegaron con Asesinato S.A y Milagro por un día.