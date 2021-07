Un día en la plaza que insiste en reclamarle al Presidente la libertad de Milagro Sala

“Olé, olé, olé, olá, para Milagro la libertad, para Morales el repudio popular”, canta medio centenar de militantes en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, que se asoma por detrás del muro de banderas. La mayoría son celestes y blancas, algunas llevan la leyenda “ Libertad a la compa Milagro Sala ” y otras los nombres de las agrupaciones que copan la plaza. Entre ellas, irrumpe el arco iris de la Whipala, la bandera de los pueblos originarios.

Hoy se cumplen 2000 días de la detención de Milagro Sala , la líder de la organización Tupac Amaru, que cumple prisión domiciliaria en Jujuy. “Presa política”, corrigen en la plaza, donde desde el martes se instalaron cerca de 100 carpas para reclamar por la libertad de la dirigente social.

También hay algunos gazebos abiertos para poder respetar los cuidados necesarios por el coronavirus. Uno de ellos, bautizado Floreal Ferrara, es el sanitario. Allí, jóvenes con pecheras blancas de la Universidad Nacional de La Plata ofrecen alcohol en spray. Pertenecen a la brigada “Ramona Medina”, en homenaje a la referente social del Barrio 31 que falleció por coronavirus el año pasado.

“Si nuestro compañero el Presidente dice que Milagro es una presa política, más medio gabinete, más toda nuestra fuerza política, ¿por qué no podemos pasar a generar acciones para resolver y terminar con esa arbitrariedad? No tenemos la respuesta de por qué eso no sucede”, dijo en la conferencia de prensa Alejandro “Coco” Garfagnini, vocero de la Tupac Amaru en la ciudad. En rigor, tanto el Presidente como su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, nunca accedieron a definir a Sala como una presa política. Solo se refirieron a “detenciones arbitrarias”.

Acampe y movilización por la liberación de Milagro Sala Silvana Colombo

Garfagnini destacó que volvieron a sentir “el poder de la militancia” pero que ni eso ni que “el 48% del pueblo” que los votó parecen alcanzar para terminar con la persecución del lawfare. La siguiente alusión a Fernández fue menos diplomática: el dirigente dijo que podrán avanzar para cumplir la agenda de los humildes cuando “el Presidente se dé cuenta, sintonice, vuelva a construir la sinapsis entre su militancia y su base social”.

En la mesa lo acompañaron Claudia Chorolque, la hija de Milagro Sala; el diputado nacional Hugo Yasky; Héctor “Gringo” Amichetti, de la Corriente Federal de los Trabajadores; y José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Paula Penacca, Walter Correa, Vanesa Siley, Mara Brawer, entre otros diputados, también estuvieron presentes. Se había anunciado la presencia de Pablo Moyano, el secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, que finalmente no llegó a la conferencia.

A 2000 días de su detención, el coraje y la fuerza inquebrantable de Milagro Sala deben marcarnos el camino.



Que una dirigente social sea presa política de la oligarquía jujeña no solo es inadmisible, sino que marca un grave precedente. #2000DíasPresaPolítica pic.twitter.com/mduQB2gBeu — Hugo Yasky (@HugoYasky) July 8, 2021

“ Lo que nosotros queremos es que nuestro Gobierno lleve a la práctica concreta lo que dice, que genere los mecanismos para que Milagro quede en libertad ”, dijo Garfagnini a LA NACION. El vocero de Tupac Amaru dijo que están en contacto permanente con varios miembros del Gobierno ya que como organización forman parte del Frente de Todos, pero no se han comunicado con Fernández, a quien apuntan como el responsable para solucionarlo.

“ El Poder Ejecutivo tiene que hablar con la Corte , no es intromisión sobre la Justicia. Los tres poderes tiene que articular para hacer cesar esa arbitrariedad”, agregó Garfagnini, aunque prefirió no especificar el mecanismo para lograrlo.

Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, si se atrevió a enumerarlos: “ El Gobierno tiene muchísimos instrumentos constitucionales: indulto, amnistía, comisión de revisión de las causas, comisión de verdad para que la sociedad se entere de lo que pasó. Para nosotros, todas las soluciones son buenas: lo único malo es que siga habiendo presos políticos”. Luego agregó: “El rol de los organismos es plantear los problemas, es el Estado el que los tiene que resolver y la cabeza del Estado sin dudas es el Presidente de la Nación ”.

Acampe y movilización por la liberación de Milagro Sala Silvana Colombo

Este jueves viajó Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a visitar a Sala en Jujuy, luego de presentar otro recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “ El Estado nacional en algún momento va a tener que responder ”, sentenció Garfagnini.

“Nunca me lo hubiera imaginado”

“Es algo de no creer. Nunca me lo hubiera imaginado”, dijo hoy Milagro Sala y se refirió a que vivió “ 2000 días de injusticia ”. En diálogo con radio El Destape, la dirigente social afirmó que la solución a su detención es política ya que su situación “es más política que jurídica”.

La líder de Tupac Amaruc calificó a Jujuy como un “ laboratorio para perseguir opositores ” y agregó: ”Pareciera que Jujuy no es Argentina. Gerardo Morales hace lo que se le canta. Llevo cinco años y cinco meses detenida. La ley dice que no puedo tener prisión preventiva después de dos años”.

La carpa Milagro Sala, donde se llevan a cabo las principales actividades de las jornadas de militancia Silvana Colombo

Una vez finalizada la conferencia, en la plaza se repartieron varias copias del libro La libertad no es un Milagro, de Horacio Verbitsky. En algunos gazebos compartían mates y galletitas. Cerca del mediodía, la mayoría de los presentes comenzaron a acercarse a la carpa “Milagro Sala”, donde se desarrollan los paneles de debate programados para cada día del acampe. Otros, los que se encargaban del almuerzo, partían a pedir agua que las ollas reclamaban.