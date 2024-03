Escuchar

En medio de las repercusiones que generó la visita del presidente Javier Milei al Colegio Cardenal Copello, donde él mismo estudió, el legislador porteño Hernán Reyes cuestionó fuertemente al vocero Manuel Adorni, quien publicó en sus redes sociales el momento en que un adolescente que era escolta de la bandera papal se desmaya mientras transcurre el discurso del mandatario. El video fue acompañado por su ya clásico comentario: “Fin”.

“Adorni, tenés la actitud de un chanchero de cuarta, un diminuto que se excita con el poder ajeno, un pobre tipo”, escribió el diputado de la Coalición Cívica en su cuenta de X, donde citó la publicación original del portavoz presidencial.

Adorni, tenes la actitud de un chanchero de cuarta, un diminuto que se excita con el poder ajeno, un pobre tipo. https://t.co/fd9Ep47kUO — Hernán Reyes (@HernanLReyes) March 7, 2024

El fragmento que eligió el funcionario tiene una duración de 17 segundos y reproduce el instante en que un estudiante que estaba parado detrás del mandatario se desvaneció. “¿Otro más? Uh…”, dijo el titular del Ejecutivo cuando el joven se desplomó. La pregunta fue porque, minutos antes, otra estudiante había vivido un episodio similar.

“Y sí, los nombro y son infalibles. Juro que no los nombro más”, comentó el jefe de Estado en tono risueño y en alusión a que antes había mencionado a los socialistas, agregó mientras el resto del alumnado se reía.

El desmayo, que quedó registrado por las cámaras, sucedió cuando ya había transcurrido más de una hora desde que Milei había comenzado a hablar en la institución situada en Villa Devoto. Parado a la izquierda del Presidente, el chico se mantenía erguido, aunque se lo notaba incómodo y se podía ver cómo cerraba los ojos de manera repetida para tratar de reincorporarse.

La reacción que tuvo el presidente ante la escena derivó en una seguidilla de cuestionamientos al Gobierno por parte de la dirigencia opositora. Reyes no fue el único que puso el foco en la actitud de Adorni, sino que también se expresó en el mismo sentido la extitular de AySA Malena Galmarini.

Hola vocero @madorni, ¿esto es "adoctrinamiento" en la escuela secundaria? https://t.co/rFEKLmLuNN — Gabriel Solano (@Solanopo) March 6, 2024

“¿El Presidente de la Nación no debería socorrer al adolescente que se desmaya? No, le hicieron bullying toda su vida y en lugar de sanar reparando, utiliza la metodología sobre otro que no puede defenderse, menos en semejante desequilibrio de poder. Ni hablar del vocero… Basta!! Basta de odio, basta de violencia, basta del agite de esta mierda. Con los pibes y las pibas, no”, señaló.

En la misma línea pero en tono irónico, el diputado porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano se dirigió al portavoz y le preguntó si “esto”, en referencia a los dichos de Milei en el establecimiento educativo, “es adoctrinamiento en la escuela secundaria”.

