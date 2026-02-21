Tesla Cybertruck por menos de US$60.000: Elon Musk lanza la versión más barata por tiempo limitado

Para los fanáticos de Tesla y la Tesla Cybertruck, hay novedades importantes. Elon Musk anunció el lanzamiento de una nueva versión más accesible de la camioneta eléctrica en EE.UU., con un precio inicial por debajo de los US$60.000.

Cómo es y cuánto cuesta la nueva Cybertruck más accesible de Tesla

El nuevo modelo fue presentado el 19 de febrero como parte de una estrategia para impulsar las ventas. Tesla fijó el precio promocional en US$59.990, lo que la convierte en la Cybertruck más económica hasta ahora, de acuerdo con Reuters.

Tesla ofrece un nuevo modelo de Cybertruck (X @cybertruck)

Esta versión incluye:

Tracción total (AWD).

Doble motor eléctrico.

Configuración base optimizada para reducir costos.

Según Musk, el precio por debajo de los US$60.000 estará disponible por tiempo limitado (aproximadamente 10 días desde su lanzamiento), aunque no se especificó cuál será el valor final una vez concluido ese periodo promocional.

La nueva variante busca atraer a un público más amplio que había mostrado interés en la Cybertruck, pero que consideraba elevado el precio de las versiones anteriores.

Analistas del sector automotor consideran que este ajuste podría mejorar la competitividad del modelo frente a otras pickups eléctricas disponibles en el mercado estadounidense, especialmente en un contexto de mayor sensibilidad al precio por parte de los consumidores.

Tesla baja el precio de la Cyberbeast ante caída de las ventas

Además del nuevo modelo, Tesla redujo el precio de la Cyberbeast, la versión más costosa de la Cybertruck, de US$114.990 a US$99.990.

Tesla reduce el precio de la Cyberbeast (X @cybertruck)

La compañía también parece haber eliminado el paquete “Luxe”, que incluía funciones como conducción autónoma total supervisada y acceso gratuito a la red de carga Supercharger, como parte de un ajuste en su estrategia comercial.

La caída en ventas durante 2025 estuvo influenciada por varios factores:

Menor lanzamiento de modelos nuevos.

Problemas de calidad y llamados a revisión.

Eliminación del crédito fiscal federal de hasta US$7500 para vehículos eléctricos.

Mayor competencia en el mercado.

Tesla pierde el primer lugar en ventas de autos eléctricos en el mundo

Debido a la caída en las ventas que sufrió Tesla a lo largo de 2025, la firma de Elon Musk perdió el primer lugar como fabricante de autos eléctricos del mundo, luego de ser superado por la marca china BYD, en medio de las polémicas por fallas en sus autos y la posición política del magnate, de acuerdo con AP.

La Tesla Cybertruck cuenta con tres modelos disponibles en EE.UU., que pueden encontrarse también en versión de segunda mano tesla.com

La empresa china vendió un total de 2,26 millones de vehículos de EV el año pasado, lo que la convirtió en el líder en ventas de ese segmento. Por su parte, Tesla alcanzó la cifra de 1,64 millones de unidades en el mismo periodo, lo que se tradujo en un 9% menos que en 2024.

A inicios de 2025, Musk aseguró a sus inversionistas que la empresa tuvo un fuerte repunte en sus ventas; no obstante, eso no se vio reflejado en los resultados, pese al respaldo inicial del presidente Trump, que rompió la tradición presidencial de no promover marcas privadas.

Aunque Musk aseguró a inversionistas que habría una recuperación en 2025, los resultados no reflejaron un repunte significativo.

La nueva versión más accesible de la Cybertruck parece ser parte del intento de la compañía por recuperar cuota de mercado en un sector cada vez más competitivo.