Itaí Hagman, diputado nacional por Unión por la Patria (UxP), compartió un video viejo del actual presidente de la Nación, Javier Milei, cuando asistió a una manifestación encabezada por Hugo Moyano en Plaza de Mayo, en el marco de las protestas de este miércoles por parte de grupos de izquierda y la implementación del “protocolo antipiquetes” impulsado por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Ustedes eran muy chicos pero hubo un Milei piquetero que iba a actos de la CGT y bardeaba a Caputo y Sturzenegger por ajustar a los trabajadores y defender los intereses de la oligarquía. Fuera de joda, este tipo es un farsante”, acusó Hagman a través de su cuenta de X al recordar la ocasión, que hace referencia a una manifestación en 2018 con el foco en el bloqueo de la cláusula gatillo al 15%, en tiempos en los que la inflación oscilaba entre el 20 y 25%, según denunció el propio economista.

Ustedes eran muy chicos pero hubo un Milei piquetero que iba a actos de la CGT y bardeaba a Caputo y Sturzenegger por ajustar a los trabajadores y defender los intereses de la oligarquía. Fuera de joda, este tipo es un farsante pic.twitter.com/bODLs0JgX5 — Itai Hagman (@ItaiHagman) December 20, 2023

En aquel momento, el también exlegislador le habló a los micrófonos de Crónica y le dedicó palabras muy duras a los entonces funcionarios del gobierno de Mauricio Macri: “Este gobierno intenta restaurar un régimen fascista como el de la década del ‘30, donde los ‘empresaurios’ y los políticos corruptos hacían negocios a espaldas de los trabajadores. Tenemos pistas de esto porque hoy nos gobiernan los nietos de la oligarquía de la década del ‘30, que justamente perjudicaba a los trabajadores. Son los mismos que intentaron matar a Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación por haber denunciado los negociados entre los políticos y los ‘empresaurios’”.

En la actualidad, las protestas de este miércoles tienen como principal motivo de repudio las medidas anunciadas la semana anterior por el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación a los recortes en los subsidios y los consecuentes aumentos en las tarifas. También resultan un desafío al protocolo anunciado por Bullrich, que determinó la prohibición de los cortes de calles y la quita de los planes del Estado a quienes sean encontrados haciéndolo, bajo el lema “el que corta no cobra”. Por la tarde, grupos de múltiples partidos y movimientos de izquierda avanzaron hacia Diagonal Norte y protagonizaron cruces con la Policía Federal, que en principio intentó hacer un cordón para no cortar la circulación vehicular, pero luego chocó con los manifestantes.

Las medidas propiciaron intensas críticas por parte de varios referentes de la izquierda, principalmente del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: “Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana están aterrorizando a la población, que sin embargo viene pacíficamente. No le vamos a permitir a la ministra Bullrich que establezca un estado de sitio”.

Belliboni justificó también la presencia de menores en las marchas: “Tienen que dejar que nos movilicemos tranquilamente. ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas? Por supuesto que vamos a ir por la calle. Si alguien trajo un menor, tiene derecho a tener un menor. ¿Qué hace? ¿se lo deja en la casa de la suegra? No usamos a los menores como escudo. El único escudo humano acá soy yo. Que me pegue el primero a mí antes a nadie. Por favor, ¿qué escudo? no digan pavadas”.

