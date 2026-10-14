Un empresario que acercó sponsors acusa a los dirigentes de la AFA: “Actúan como una mafia”

“Yo viví en carne propia toda la frustración de cómo funciona la AFA”, dice el empresario. Se llama Stephen Pearson, fue el primer director comercial de la Premier League inglesa, se encargó del marketing de la Champions League, lleva 30 años en el marketing deportivo global, ha trabajado con algunos de los patrocinadores más grandes del mundo y dice que su empresa, Sports Media Gaming, padeció a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a los que define como “una mafia”.

Pearson accedió a dar una entrevista luego de que LA NACION revelara el proceder de Tapia, Leandro Petersen y otros dirigentes de la AFA con varias firmas intermediarias y patrocinadoras. Sostuvo que en marzo de 2025 hizo de puente entre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y PU Prime, una empresa de trading de forex online que se sumó a la lista de sponsors de la Selección. Según los documentos a los que accedió este medio, firmaron un acuerdo por 750.000 dólares, de los que la AFA cobraría 500.000 al firmar y otros 250.000 en marzo de este año. “La AFA nos hizo firmar un acuerdo de comisión con World Sports Solutions, del argentino Andrés Scornik, y cobramos el 10% del primer pago bastante rápido, pero cuando venció el siguiente pago de 250.000 en marzo de 2026, del que también nos correspondía 10%, la AFA simplemente dejó de respondernos, sin dar ninguna razón. Una estafa”, lanzó el empresario inglés.

Pero eso no fue todo. Según Pearson, la AFA le cobró 50.000 dólares a su cliente PU Prime por un evento en Madrid en el que desde Buenos Aires prometieron que asistiría el técnico de la selección Lionel Scaloni, más otros 10.000 dólares para Studio23, otra empresa en la que aparecía el argentino Scornik, para gestionar unos videos que ya estaban acordados -y pagados- en el contrato. ¿Y qué pasó? “Scaloni no se presentó y el evento fue vergonzoso”, adujo Pearson.

Leandro Petersen y Javier Saviola en el evento en Madrid donde se había prometido la presencia de Scaloni.

“La AFA es como un cáncer para la industria del marketing deportivo”, remarcó el empresario. Y agregó: “Dependen de agencias internacionales como la nuestra para conseguir clientes y luego buscan cualquier excusa para estafarnos con el acuerdo de comisión. Y cuando los confrontamos, actúan como una mafia y nos amenazan a través de estudios jurídicos”.

-Usted describe a la AFA como “un cáncer para la industria del marketing deportivo”. ¿Qué le hace pensar que no se trata de una disputa aislada, sino de un patrón más amplio con las agencias que arriman negocios internacionales?

-En cuanto publiqué en LinkedIn sobre nuestra mala experiencia con la AFA, otras personas se pusieron en contacto conmigo con experiencias negativas similares. Sports Media Gaming es una empresa que funciona con éxito desde hace 21 años. Tengo experiencia de alto nivel en el deporte global con las marcas más grandes del mundo, pero la experiencia con la AFA ha sido, por lejos, la peor que he vivido. Cuando digo “un cáncer”, es porque ha sido así: no solo las acciones de la AFA afectaron negativamente nuestra relación con clientes como PU Prime, sino que además no respetaron el acuerdo de agencia, que es la única fuente de ingresos por nuestro trabajo. Ha sido una experiencia negativa que lo consume todo, exactamente como un cáncer.

-¿Tuvieron problemas con la AFA desde el inicio de la relación contractual?

-Hubo sorpresas desde el principio. En primer lugar, el acuerdo de agencia vino de World Sports Solutions LLC, que firmó un tal Andrés Scornik, que en ese momento no sabíamos quién era. Se lo planteé a la AFA y, sin que yo lo pidiera, me enviaron una copia de otro acuerdo, en el que también figuraba Scornik, para mostrarme que así trabajaban.

-¿Qué incluía ese contrato entre la AFA y su representada, PU Prime?

-Para lanzar oficialmente la alianza con PU Prime, la AFA propuso un evento en Madrid que incluiría la presencia de Scaloni. Le facturaron a PU Prime 50.000 dólares a través de la firma Global FC LLC, de los cuales 35.000 correspondían a la aparición de Scaloni. Es una tarifa muy alta para un evento de prensa; esperábamos un evento increíble, igual que PU Prime. Pero el evento en Madrid, el 19 de junio de 2025, fue un desastre. Se hizo en un día de calor extremo, en medio de una cancha de fútbol, Scaloni no apareció, sin previo aviso, y la única presencia de la AFA fueron Petersen, Pablo Díaz y Javier Saviola. Todo se desarrolló en español, a pesar de que habían prometido traductores. PU Prime había enviado a directivos de alto nivel desde Singapur y Australia, y había armado una campaña de marketing en torno a Scaloni. Fue un desastre total. Y la AFA se negó a devolver los 35.000 dólares por la ausencia de Scaloni, pese a los reclamos de PU Prime.

Petersen y un representante de PU Prime al sellar un acuerdo de sponsoreo para la Selección argentina.

-¿Eso fue todo?

-No. El contrato entre PU Prime y la AFA garantizaba la producción de tres videos cortos con jugadores de la AFA. Pero la AFA le escribió a PU Prime exigiendo el pago de 10.000 dólares para producirlos, a través de Studio23, una empresa que también tenía vínculos con Scornik. La AFA remarcó que, si no se hacía el pago, los videos no se producirían. A PU Prime se le facturó ese pago a través de CAE Services LLC, y los videos que entregaron fueron de pésima calidad. No servían. ¿Conclusión? Las acciones de la AFA terminaron dañando la relación entre mi empresa y PU Prime, y terminamos perdiendo al cliente.

-¿Cree que Scaloni sabía del evento en Madrid, o que directivos de la AFA usaron su nombre para generar nuevas oportunidades de negocio?

-En retrospectiva, creo que Scaloni ni siquiera estaba al tanto del evento en Madrid. Creo que usaron su nombre para que PU Prime pagara una tarifa más alta, porque 50.000 dólares es muchísimo dinero por un evento que duró un par de horas. Por supuesto, PU Prime esperaba que Scaloni asistiera y planificó una gran acción de marketing a su alrededor que se arruinó.

-¿Alguna vez se reunió con Tapia o Toviggino? ¿Estaba previsto que participaran en el evento de Madrid?

-Nunca me reuní con ninguno de los dos ni tuve contacto con ellos. No estaban incluidos en los planes del evento de Madrid. Interactué con Petersen y una persona de su equipo, Pablo Díaz.

Afa , tapia , Toviggino

-Usted dice que la AFA cambia las empresas y cuentas bancarias a través de las cuales pagan los patrocinadores, y que luego usa esos cambios societarios para evitar pagar las comisiones a las agencias. ¿Qué tan extendida cree que está esta práctica?

-Al menos otra agencia me contactó después de que posteé una publicación en LinkedIn sobre nuestra experiencia y me comunicó que vivió lo mismo, por lo que no somos un caso aislado. Hoy seguimos en disputa con la AFA por esto, que ha sido una experiencia sumamente estresante e inquietante para nosotros. Que declaren cientos de millones en ingresos por patrocinadores y no cumplan un acuerdo de agencia por decenas de miles es, sinceramente, vergonzoso.

-¿Cree que la AFA estructura sus negocios internacionales a través de distintas empresas para dificultar que las agencias hagan valer sus contratos o para evadir impuestos u otra opción?

-La AFA depende de las agencias para gran parte de su negocio internacional, pero no sé qué tan extendido está el hecho de no respetar los acuerdos de agencia, como hicieron con nosotros. En lugar de pagarnos una comisión relativamente pequeña, la AFA nos envió cartas legales amenazantes por publicar en LinkedIn sobre nuestra mala experiencia.

El 12 de diciembre de 2025, con nueve minutos de diferencia, se exportaron dos archivos PDF correspondientes a facturas dirigidas a Snow Media Limited.

-¿Qué le plantearon los abogados de la AFA?

-Recibí una carta legal de la AFA al día siguiente a la publicación afirmando que los estábamos difamando, que les causábamos un daño público a su negocio internacional y que estábamos ejerciendo presión indebida para cobrar. Les señalé que el post era factual y, por lo tanto, no podía ser difamatorio; que sus acciones habían dañado mi negocio con PU Prime; y que no podían hablar de presión indebida de nuestra parte para cobrar cuando habían pasado meses ignorando nuestros reclamos de pago. Buscaban intimidarme, pero me dan más determinación para exponer cómo trabajan.

-¿Por qué define la forma de hacer negocios de la AFA como un “cáncer” y compara su comportamiento con el de una “mafia”?

-Porque toda mi experiencia trabajando con la AFA ha sido negativa de principio a fin. Cuando firmaron el acuerdo con el patrocinador, en nuestro caso todo giró en torno al dinero: cuándo llegaba el pago, dónde estaba el dinero, múltiples correos siempre preguntando dónde estaba el dinero y cuándo llegaba. Con otro cliente que presentamos, AYS Developers de Dubái, cuando el pago llevaba apenas un par de días de atraso, emitieron amenazas de acciones legales y de rescisión del contrato. Recibía mensajes de WhatsApp casi a diario exigiendo saber dónde estaba el pago. Era todo muy amenazante, antes incluso de que la alianza hubiera empezado. Fue una persecución obsesiva del dinero por un lado, y un abuso de las obligaciones contractuales por el otro, al no pagarnos. Y todo esto está documentado. Tenemos archivos completos con hechos y pruebas de cómo han operado, incluidas las cartas de PU Prime a la AFA sobre la situación.

-¿Qué sabe sobre las intermediarias que designó la AFA?

-Después de que empezaron los problemas con PU Prime, comencé a mirar con más atención el rastro de los pagos, y descubrí que las direcciones en las facturas de las recaudadoras como TourProdenter y CAE Services eran simplemente edificios residenciales o casillas postales. Las direcciones web de las facturas llevaban a enlaces muertos o a sitios que no tenían ninguna relación con la empresa que cobraba. Sitios sin rostro, sin personas detrás.

-¿Es consciente de que hacer esto público podría llevar a que fiscales estadounidenses o la Justicia argentina se pongan en contacto con usted?

-Si tenemos información sobre nuestros tratos con la AFA que pueda ser importante para los fiscales en sus propias investigaciones, con gusto cooperaré.