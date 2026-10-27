Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén, se refirió al presente de Vaca Muerta y, si bien destacó los avances del sector de los hidrocarburos, se mostró crítico de la promoción realizada por el Gobierno para que la gente se mude a las regiones que tienen marcadas alzas en ciertas actividades. “Hay que hacerles entender que Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense. Y no lo va a hacer porque no entra; en el conurbano bonaerense hay millones de habitantes”, advirtió.

En una extensa entrevista con el Diario Río Negro, el exfuncionario resaltó que, aunque la inversión en infraestructura aumenta en los alrededores del yacimiento, no existe espacio suficiente para recibir un aluvión demográfico como el que se anuncia desde Casa Rosada.

Un exgobernador de Neuquén dijo que “Vaca Muerta no puede recibir al conurbano bonaerense”. Archivo

El funcionario nacional Federico Sturzenegger había proyectado que cerca de 4.000.000 de personas podrían migrar de localidades de Buenos Aires hacia el interior del país en las próximas décadas debido al boom energético y minero, y estimó que la mitad de esa cifra podría llegar a la Patagonia por el desarrollo de Vaca Muerta.

“La forma de solucionar al conurbano bonaerense no es con la minería, el petróleo o los alimentos; es potenciar la industria con una estrategia dedicada para las pymes”, planteó Sapag. Consideró, además, que sería más lógico acompañar a los pequeños emprendedores que aún subsisten, sobre todo, en los municipios circundantes a la General Paz.

El exgobernador patagónico recordó el camino que tomó Estados Unidos con Donald Trump, quien resolvió elevar los aranceles para proteger las empresas locales del auge de las importaciones. Además, señaló que el gobierno de Neuquén debería proteger el empleo de su población.

Recientemente, Sapag presentó su libro Vaca Muerta: Tesoro y faro para la Argentina. “La producción no convencional estaba declinando de una forma tremenda y eso nos obligó a buscar nuevos horizontes”, contó sobre la inauguración de ese yacimiento. Durante la entrevista, el exfuncionario provincial dijo que fue clave la ley 26.197 de 2006, que le brindó a Neuquén la posibilidad “de hacer uso de sus derechos como titular de los recursos en el subsuelo”, en sintonía con lo establecido por la reforma constitucional de 1994.

Recientemente, Sapag presentó su libro Vaca Muerta: Tesoro y faro para la Argentina. “La producción no convencional estaba declinando de una forma tremenda y eso nos obligó a buscar nuevos horizontes”, contó sobre la inauguración de ese yacimiento.

Para el exgobernador neuquino, aquel desarrollo habilitó, con los años, que el país diera un salto en materia de seguridad energética. “Le dimos autoabastecimiento a la república”, agregó. Sapag, que gobernó Neuquén entre 2007 y 2015 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), explicó que Vaca Muerta se convirtió desde aquel momento en una política con continuidad en el plano nacional.