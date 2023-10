escuchar

En medio del escándalo por el viaje de lujo del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof con una modelo en un yate por el mar Mediterráneo, Guillermo Viñuales, el candidato a intendente de Lomas de Zamora de Juntos por el Cambio (JxC) y exjefe de Gabinete de Martín Insaurralde, describió a este último como el “niño mimado” del kirchnerismo y cruzó a Máximo Kirchner por una “actitud repudiable”.

En declaraciones a Radio Mitre esta mañana, al exfuncionario de Insaurralde -quien renunció a su cargo y formó un partido vecinal que se integró a JxC por desacuerdos de gestión con el oficialista- le preguntaron qué implicancias tiene la difusión de las imágenes de este último en un yate por Marbella para el partido de Lomas de Zamora y el poder en la provincia de Buenos Aires. En particular, le consultaron por la baja del afiche gigante con la cara de Federico Ortermín, el candidato a intendente de Lomas de Unión por la Patria (UP) junto a la de Insaurralde, que iba como concejal.

En ese contexto, Viñuales contestó: “Tiene un impacto brutal. Pensemos que no solamente fue ese cartel. Lomas estaba plagada de cartelería, de anuncios, de mesas en las calles y desaparecieron por completo. Yo mismo hace unos días había denunciado lo obsceno de esa campaña con personas que tienen planes sociales a cargo, con empleados municipales volcados a repartir volantes. Imaginemos el potencial de un municipio haciendo campaña en Lomas y de repente no hay nada (...) Ver imágenes de la cara de Insaurralde -que viene monopolizando la imagen pública en Lomas desde hace 14 años- siendo sacadas desesperadamente en 24 horas, habla por sí mismo de cómo estamos viviendo la situación en Lomas”.

Tras ello, el opositor se refirió al concepto que tiene del exjefe de Gabinete de Kicillof y analizó cómo quedó el vínculo de este último con el peronismo luego de lo ocurrido. A ese respecto, sentenció: “Yo voy a ser muy claro, yo tengo muchas diferencias con Insaurralde y con su equipo. Desde que renuncié la pasé muy mal en términos personales. [También] mi equipo político, mi familia y mi esposa... Pero esta actitud de los Kirchner y sobre todo de Máximo de borrarse en las malas -que es lo que están haciendo- realmente también es muy repudiable, porque [Insaurralde] era el niño mimado, era el acuerdo entre La Cámpora y el gobierno provincial, era el acuerdo entre La Cámpora y el gobierno municipal. Y, como siempre, en las malas se borran por completo”.

A continuación, a Viñuales le preguntaron si en todo el tiempo en el que trabajó con Insaurralde no se dio cuenta de la riqueza que este acumulaba -sospecha por la que fue denunciado ante la Justicia. Entonces, respondió: “Cuando yo lo acompañé -durante muchos años-, él tenía una casa en Banfield. El primer cambio impactante de su vida que me conste fue la mudanza a Puerto Madero, pero ahí también venía Jesica [Cirio] con su patrimonio, su supuesto patrimonio. Después, en términos generales no le vi objetos de ostentación importante. Sí quiero ser claro en que siempre hubo comentarios, pero nunca, por ejemplo, Insaurralde había recibido una denuncia penal en el domicilio de Zamora como sí ahora”.

Finalmente, conjeturó: “Para mí ni siquiera las dimensiones de un presupuesto como el de Lomas, aún utilizándose mal y con actos de corrupción, permiten este nivel de vida. Esto está mucho más vinculado con el gobierno provincial, con el acceso a cajas como la de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, apuntó a su gestión como jefe de Gabinete de Kicillof, cargo al que renunció tras la viralización de las imágenes que lo muestran en un yate con una modelo.

LA NACION

Temas Martín Insaurralde