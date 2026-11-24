El exjuez Guillermo Tiscornia presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue por presunta “apología del delito” la aprobación del homenaje a Mario Santucho, exlíder del ERP, en la UBA.

Los denunciados son los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -que suscribieron o aprobaron la resolución-, los responsables de la cátedra donde se promovió el reconocimiento y los integrantes del Colectivo Cultural Contramuro que impulsaron la medida.

“Conforme surge de información de público conocimiento, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución mediante la cual declaró de ‘interés institucional’ un homenaje a Mario Roberto Santucho, quien fuera fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante de la organización armada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”, relató Tiscronia en su denuncia.

Según el denunciante, la autorización para “el emplazamiento permanente de una obra conmemorativa en un espacio público universitario”, que “exalta de modo ejemplar la figura de quien comandó una organización armada responsable de hechos delictivos”, “excede el marco de la libertad de expresión académica y constituye una exaltación pública de conductas delictivas con entidad para afectar el orden público”.

Tiscornia, el denunciante, era juez federal y fue destituido en 2007 por mal desempeño de sus funciones. Ejerce como abogado.

El homenaje a Santucho está previsto para el próximo jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la fecha que marcó el retorno de la democracia en el país. Ese día, se colocará un retrato con relieve del líder del ERP en el patio Indio Solari de la sede de la calle Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales.

Santucho fue uno de los principales líderes de la izquierda revolucionaria en las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina. Nacido en 1936, estudió ciencias económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó su militancia política. Fundó y fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el ERP, organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada, inspirada en la experiencia cubana. Tuvo un trágico final en julio de 1976, cuando la dictadura militar llevaba cuatro meses en el país, durante un operativo realizado por el Ejército en Villa Martelli.

El homenaje al conductor político y estratégico del PRT-ERP, al haberse cumplido 50 años de su muerte, es impulsado por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, que el sociólogo y docente Pablo Bonavena tiene a su cargo en esa sede académica.