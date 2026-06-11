Un fiscal pidió medidas contra la presidenta del organismo que regula los aeropuertos y su antecesor Leal por presuntas coimas

La Justicia federal comenzó a avanzar sobre un esquema de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La investigación, que se inició a partir de una presentación realizada el 3 de junio de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano, quedó en manos del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N°7, quien impulsó formalmente la acción penal.

Según informaron fuentes judiciales, González también solicitó un conjunto de medidas de prueba orientadas a reconstruir el funcionamiento interno del organismo y determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos.

La pesquisa se desarrolla pocos días después de la detención del ex presidente del ORSNA, Facundo Leal, en una causa vinculada a su paso por ARSAT. Según la denuncia, la estructura de poder que respondía al exfuncionario no solo habría permanecido activa tras su salida, sino que incluso se habría consolidado bajo la conducción de las actuales autoridades del organismo.

Uno de los ejes centrales de la investigación apunta al patrimonio de los principales funcionarios involucrados. El fiscal González solicitó incorporar un informe de Nosis sobre la situación económica y financiera de Facundo Leal, de la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz (cercana a Santiago Caputo), de la vicepresidenta Lucila Belén Pagani y de Facundo Gaitán, designado dentro del organismo con funciones de “controller”.

El objetivo es contrastar la evolución patrimonial de los funcionarios con las denuncias que aluden a elevados ingresos y posibles manejos irregulares de recursos estatales.

En paralelo, la fiscalía requirió al ORSNA la remisión de los legajos personales de los cuatro funcionarios. La medida busca establecer las condiciones de sus designaciones, los antecedentes profesionales y las escalas salariales percibidas. La denuncia sostiene que durante la actual gestión se habrían producido modificaciones en la estructura administrativa que derivaron en mejoras salariales y en la concentración de funciones estratégicas.

Otro de los puntos bajo análisis es el manejo de las obras financiadas mediante el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), uno de los principales instrumentos económicos del sector. La presentación judicial describe un esquema de concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de empresas constructoras y menciona específicamente a Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones.

Para reconstruir el circuito de contratación, el fiscal González solicitó al ORSNA que informe la totalidad de las obras adjudicadas a esas firmas desde el 1° de enero de 2025. Además, requirió conocer si los procesos licitatorios, las certificaciones de avance y los pagos efectuados fueron objeto de observaciones, impugnaciones o denuncias administrativas.

Facundo Leal con un Rolex en su muñeca

La investigación también involucra a los organismos de control. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron requeridas para informar si existen auditorías en curso o antecedentes de irregularidades vinculados con las contrataciones bajo análisis. La intención es determinar si hubo advertencias sobre el sistema de adjudicaciones y si las mismas derivaron en actuaciones administrativas.

La denuncia sostiene que, detrás de la operatoria, existiría un mecanismo de cobro de retornos para habilitar pagos y certificaciones de obra. De acuerdo con los testimonios incorporados, el porcentaje exigido rondaría el 10% del valor de cada trámite. En ese esquema, las actuales autoridades del organismo tendrían un papel central dentro de la estructura de decisiones.

La fiscalía también busca establecer si existe una conexión entre las prácticas denunciadas en el ORSNA y la gestión que encabezó Facundo Leal en Arsat. En ese sentido, Ramiro González pidió certificar el objeto procesal de la causa por la que el ex funcionario fue detenido el 27 de mayo de 2026, con el objetivo de determinar si determinados mecanismos de funcionamiento se replicaron en ambos organismos.

Entre ellos figura el desplazamiento de gerentes de carrera y su reemplazo por personas vinculadas al círculo de confianza de Leal. La hipótesis es que esas modificaciones habrían permitido reducir los controles internos y concentrar las decisiones en un grupo reducido de funcionarios.

Dentro de ese esquema aparece la figura de Facundo Gaitán. Su incorporación al organismo como “controller” también quedó bajo análisis judicial. La fiscalía intenta establecer cuál era el alcance real de sus funciones y si su designación respondía a una necesidad técnica o si se trató de un cargo creado para supervisar políticamente las áreas operativas y asegurar el funcionamiento del sistema denunciado.

La investigación se extendió además hacia otros organismos especializados. La Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron requeridas para informar si existen antecedentes, denuncias o actuaciones relacionadas con el ORSNA y con las empresas constructoras mencionadas en la presentación.