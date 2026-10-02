Un funcionario cercano a Caputo cuestionó a García Cuerva antes de la visita del Papa

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, criticó este viernes en la red social X al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tras sus dichos sobre la situación que atraviesa el país, días antes de la llegada del Papa a la Argentina.

El posteo de Felipe Núnez sobre García Cuerva

“Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió en redes el titular de la entidad, que dependen del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.

El cruce ocurrió luego de que García Cuerva advirtiera que el papa León XIV se encontrará con una nación atravesada por distintas dificultades sociales. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó el monseñor durante una entrevista periodística.

Garcia Cuerva sostuvo que el papa se encontrará una Argentina dividida Soledad Aznarez

El arzobispo se refirió también a la situación económica: “Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”

La postura coincide, además, con las críticas que ya dio durante el Tedeum del pasado 25 de mayo ante distintos representantes del gobierno nacional. En aquella ceremonia, el religioso cuestionó la fragmentación social y apuntó contra las posturas individualistas.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, manifestó en la Catedral Metropolitana, donde además advirtió: “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad”.

García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires pidió el dialogo en la política

Su polémica previa

Tal como contó LA NACION, Felipe Núñez ya estuvo en el centro de la opinión pública al afrontar cuestionamientos públicos por una serie de préstamos que emitió el Banco Nación.

El integrante del BICE quedó involucrado en ese episodio tras conocerse que se le otorgó un crédito hipotecario por un monto de $ 373.000.000. Esa cifra representó, de acuerdo con la cotización de ese entonces, alrededor de US$315.000 —fue en febrero de 2025—.

En ese entonces, y ante la difusión del caso, Núñez justificó el financiamiento durante un programa en el canal Carajo: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que es apto”.

Por su parte, el directorio de la entidad financiera oficial respaldó las operaciones y afirmó que las auditorías internas confirmaron la transparencia de los trámites. En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió despedir a Leandro Massaccesi, funcionario de su cartera y quien figuraba en la lista de beneficiarios.