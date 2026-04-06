El juzgado federal de Daniel Rafecas abrió la primera causa penal por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos.

La denuncia, sorteada en los tribunales de Comodoro Py, pone el foco en la transparencia de estos préstamos tras la difusión de una lista de beneficiarios vinculados al oficialismo.

Juan Pablo Carreira, Felipe Núñez, Federico Furiase y Alejandro Bongiovanni figuran en el listado de denunciados

Quiénes son los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación

Entre los señalados aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con $510 millones. La nómina también incluye a Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, el diputado Santiago Santurio, el director de la secretaría privada en Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

Además, figuran como beneficiarios Emiliano José Mongilardi, director de YPF, y los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la situación durante el programa La Cornisa. “No tienen ventaja respecto del resto”, afirmó el funcionario al referirse a sus colaboradores.

Caputo Responde A Todo El Kirchnerismo Es El Infierno

Por su parte, el canciller Pablo Quirno respaldó el accionar del banco estatal mediante sus redes sociales. “Las tasas y condiciones son para todos los que cumplen los requisitos, entre ellos cobrar sus sueldos en el banco”, señaló.

Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad.



María Elena Walsh y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 5, 2026

El funcionario aclaró además que el banco no utiliza dinero de los contribuyentes para estas operaciones y calificó de irónica la comparación con préstamos de gestiones anteriores.

Guillermo Madero, otro de los mencionados, explicó a LA NACION que el trámite fue convencional. “Me inscribí sin privilegios a través de la página web”, aseguró tras precisar que el préstamo financió la compra de su primera vivienda.

Desde el Gobierno, las fuentes oficiales sostienen que todos los créditos poseen garantías hipotecarias o codeudores y subrayan que el directorio de la entidad bancaria no interviene en las operaciones menores. El equipo de auditoría del banco, dirigido por Darío Wasserman, prepara la documentación para presentarla ante la Justicia este martes.

El Banco Nación otrogó créditos que investiga la Justicia

El caso ya provocó consecuencias políticas internas. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió el desplazamiento de Leandro Massaccesi, quien figuraba en la lista de beneficiarios.

Si bien desde el Gobierno intentaron separar la salida de Massaccesi de la polémica por el crédito, el hecho generó ruido en el gabinete. En el caso de Gabriela Real, otra funcionaria de la misma cartera que posee un crédito activo, las fuentes oficiales justificaron su situación al señalar que el préstamo fue tramitado durante la gestión de Mauricio Macri, lo cual marca una diferencia temporal y administrativa.

Mientras avanza el proceso judicial, la Casa Rosada insiste en que el proyecto para capitalizar el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y cotizar en la Bolsa de Nueva York mantiene su vigencia. La causa por supuesta defraudación e incumplimiento de deberes sigue su curso bajo el análisis de Rafecas, quien deberá determinar si existieron irregularidades en el acceso al financiamiento de estos funcionarios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA