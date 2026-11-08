¿Un giro hacia la moderación? Luego de la derrota de los aliados, expertos piden a Milei un replanteo de su política exterior

Primero fue Brasil, con Flávio Bolsonaro, en una sorprendente derrota en el balotaje a manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con huida posterior incluida. Le siguió Israel, donde Benjamín Netanyahu obtuvo la primera minoría pero no le alcanzó para formar un nuevo gobierno, un dato que abre una puerta para la llegada al poder del opositor Gadi Eisenkot. El golpe de gracia llegó el martes, con la aplastante derrota que los postulantes a legisladores del trumpismo sufrieron a manos de la oposición demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

La tormenta electoral perfecta atacó, uno por uno, a tres de los principales aliados globales del presidente Javier Milei, que utilizó el silencio como respuesta ante la serie de resultados adversos. Y se extendió, desde el jueves, también a Paraguay, con la veloz y sorprendente renuncia del mandatario Santiago Peña, el mejor amigo del Presidente en el Mercosur. Un escenario algo inesperado y bastante parecido a una pesadilla que lo encuentra sin referentes entre los ganadores. Y lo obliga, según distintos ex funcionarios y analistas internacionales, a cambiar su política de alianzas y a optar por diversificar sus contactos, bajo el riesgo de profundizar su aislamiento en los organismos internacionales. Nadie, en los consultados, cree que el primer mandatario opte por el camino de la moderación en el año y un mes que le restan de mandato.

“Las relaciones diplomáticas se hacen entre países, no entre personas. Sobre esa base, hay que intentar siempre diversificar los vínculos”, afirmó a este diario el ex vicecanciller Fernando Petrella. “Estados Unidos tiene interés en Argentina desde mucho antes de Milei, con Israel tenemos una relación profunda que incluye a una importante comunidad judía aquí. Y con Brasil nos une no sólo el comercio, también tenemos un acuerdo en materia nuclear. Todo eso hay que mantenerlo y cuidarlo”, expresó el número 2 de la diplomacia nacional en tiempos de Carlos Menem presidente.

En un sentido parecido se expresó el sociólogo Gabriel Puricelli, para quien “la política exterior argentina estuvo centrada, en estos tres años, en afinidades personales. Las derrotas de los principales socios los obliga a buscar una política más tradicional, y prescindir de los colores ideológicos, aunque dudo que lo haga”. Para Puricelli, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, el cambio es necesario ya que “no podemos estar más aislados que ahora. La inversión extranjera directa cayó como nunca en 2024 y 2025, y en organismos como Naciones Unidas no acompañamos casi ningún voto mayoritario” en los últimos tres años. “Tenemos dos amigos (Estados Unidos e Israel), pero en el mundo hay 193 países. Es un buen momento para dejar de elegir el aislamiento”, concluyó.

“Hay un gran mensaje en estos resultados: la democracia se construye en la alternancia. El Gobierno apostó a Bolsonaro y tendrá cuatro años más de Lula da Silva; hizo lo mismo con Trump y llegó un tsunami demócrata; privilegió a Netanyahu y ahora tiene las dificultades que tiene. La historia no está escrita, la historia se hace”, afirmó a este diario el ex embajador en la ONU, Ricardo Lagorio. Lagorio coincide con Petrella en que pasos sencillos y significativos podrían darse en lo inmediato, con una felicitación (tardía) del Presidente y la Cancillería a Lula da Silva y a los candidatos demócratas por su triunfo en las elecciones. “Ojalá que la realidad lo obligue a moderarse y a trabajar en el largo plazo”, agregó el ex embajador en la ONU, que salió de su cargo luego de la votación en contra del embargo a Cuba que precipitara la salida de Diana Mondino, primera canciller de la era Milei.

Menos optimista aún en relación a eventuales correcciones en la política exterior fue la mirada del ex canciller Rafael Bielsa. “Me viene a la cabeza algo del filósofo (George Louis) Buffon: el hombre es el estilo mismo. (Milei) Tratará de moderarse, menos de buscar vínculos. Pero en cuanto a la moderación, se impondrá su naturaleza, más constante y persistente qué su empatía, de muy bajo porcentual”, ironizó Bielsa, cabeza de la diplomacia nacional durante el gobierno de Néstor Kirchner y antiguo compañero de trabajo de Milei en el sector privado. “Tratará de adecuarse; no lo logrará. Además, no está preparado para valer menos”, insistió Bielsa, para quien luego de haber gozado de una buena imagen ante la sociedad, el Presidente “no resiste los golpes”, incluidas las derrotas en cadena de sus principales aliados.

Una eventual apertura hacia la moderación política, coinciden los expertos consultados, traería un beneficio adicional: sumaría más apoyos y ayudaría aún más al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, uno de los caballitos de batalla de la política exterior en la segunda mitad de 2026.

De todos modos, las últimas señales del Presidente a su paso por España (apenas saludó al presidente socialista Pedro Sánchez y no participó de la foto final de la Cumbre Iberoamericana en Madrid) no dejaron lugar a dudas sobre la convicción del Presidente de continuar privilegiando a sus aliados, por encima del pragmatismo que imponen las relaciones exteriores.