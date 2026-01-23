Un grupo de excombatientes denunció a Javier Milei por sus dichos ante un medio británico

Un grupo de excombatientes de la guerra por Malvinas denunció al presidente Javier Milei por sostener a fines del año pasado ante un medio británico que la recuperación de las islas está atada a la voluntad de sus habitantes, mayormente ingleses.

Fue durante una entrevista que el Presidente concedió el pasado 29 de diciembre a The Telegraph, un medio que lo ubicó segundo en el ranking de los líderes internacionales más influyentes, detrás de Giorga Meloni.

En la entrevista, Milei dijo que nunca renunciará al reclamo “innegociable” por las islas, pero también, que el territorio en disputa volvería a la Argentina cuando los isleños “así lo deseen”, según una cita indirecta del medio.

La denuncia fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que agrupa a exconscriptos de esa ciudad que participaron en el conflicto bélico. Consideran que la postura de Milei contradice el posicionamiento histórico del país y le otorga a los isleños el derecho a la autodeterminación, un derecho del que no gozan, según su postura, por ser una población “inserta” tras el conflicto.

“Desacredita al país en el escenario internacional, pone en riesgo la coherencia de su política exterior y afecta de forma directa la posición argentina en los foros multilaterales”, dice la denuncia, que esta semana fue sorteada y quedó radicada en el juzgado número 12 que subroga Julián Ercolini. Interviene la fiscalía número 3 de Eduardo Tiano.

Tras la entrevista, los excombatientes enviaron una carta al Presidente intimándolo a que se retracte y, sin respuesta, activaron la denuncia en los tribunales de Comodoro Py.

“¿Es constitucionalmente válido hablar del respeto de los ‘deseos’ de quienes habitan las islas, cuando la Constitución exhorta a respetar únicamente su ‘modo de vida’ en lo que atañe a la reivindicación soberana? ¿Es propio de la debida diligencia de un funcionario el convalidar la situación de usurpación de nuestras Malvinas?“, dice la denuncia.

La entrevista

En el intercambio con el medio inglés, Milei sostuvo que admiraba “profundamente” a su par estadounidense Donald Trump por haberle puesto fin a “nueve guerras”; que el mundo sería un lugar mejor sin el “comunismo venezolano” -por entonces Nicolás Maduro todavía estaba en el poder- y que su gobierno era el mejor de la historia argentina.

Informó además que este año viajará a Londres y se convertirá en el primer presidente que viajará al Reino Unido desde 1998.

En cuanto a las Islas Malvinas, el Presidente dijo: “Todo lo que se pueda hacer para mejorar el comercio, lo voy a hacer, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, y afirmó: “Nunca vamos a renunciar a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas”.

La entrevista está presentada en un formato glosado y no hace explícitas las preguntas que enmarcaron el diálogo.

En cuanto al párrafo que motivó la denuncia, la frase es la siguiente: “Para Milei, las negociaciones sobre este tema delicado van de la mano con su posición sobre las Islas Malvinas. Tras años de gestos belicosos bajo gobiernos anteriores, dice que el territorio solo debería volver a la Argentina mediante la negociación y cuando los isleños así lo deseen”.

La presentación contra el Presidente se conoce en un marco particular, luego de que tuviera lugar un breve contrapunto diplomático durante la presentación que hizo en una audiencia europea el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, que se negó a continuar con su exposición mientras estuviera detrás suyo un mapa que marcaba a las islas como territorio inglés.