El pedido por las Islas Malvinas que hizo el embajador en Francia y la nota adhesiva que evitó un incidente diplomático

Un incidente diplomático casi se desata durante una audición del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, en el parlamento del país europeo. El argentino distinguió que el mapa que se encontraba detrás suyo identificaba a las Islas Malvinas como territorio británico y, de esa forma, se rehusó a continuar con la alocución.

Mientras Sielecki era presentado por el presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional Bruno Fuchs, una mujer a su lado le indicó lo que mostraba el mapa detrás de él: debajo de las Islas Malvinas, entre paréntesis, se marcaba “R-U”, en referencia al Reino Unido. El embajador se dio vuelta y lo observó con estupor mientras esperaba su turno para hablar. Cuando el momento llegó, agradeció la invitación e inmediatamente pidió que se subsanara la situación.

“Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos. Así que gracias por ello y por esta invitación, que es un momento importante”, dijo al iniciar.

El momento en el que el embajador argentino en Francia nota que las Malvinas figuran como territorio británico

E indicó: “Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido”.

Sielecki remarcó que esto “constituye un problema grave en distintos niveles, especialmente desde el punto de vista jurídico”. “No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, sostuvo.

Fuchs lo interrumpió y acotó sobre el carácter del territorio: “Entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa”. Pero Sielecki retrucó: “Está identificado como Reino Unido, entonces... Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención”.

La nota adhesiva encima de las Islas Malvinas Captura

Sielecki expresó que no hablaría exclusivamente de las Malvinas durante su audición, pero que señaló que sí era un tema de extrema importancia para el país. Al principio, desde la asamblea se mostraron algo reacios. “Vamos a plantear la cuestión, la vamos a analizar, pero estos mapas están ahí desde hace muchísimo tiempo. Así que les propongo continuar”, expresó Fuchs.

Sin embargo, minutos después, tras una charla del francés con otro integrante de la comisión, finalmente se decidieron a tapar las islas con una nota adhesiva amarilla durante toda la alocución. Tras ello, Sielecki continuó normalmente con su exposición.

El conflicto por la soberanía persiste a lo largo del tiempo y desde el gobierno argentino continúan con el histórico reclamo. A principios de diciembre, la Cancillería expresó su “más enérgico rechazo” a la “pretendida decisión final de inversión” anunciada por las “ilegítimas licenciatarias” Rockhopper Exploration Plc (británica), y Navitas Petroleum (de origen israelí) para explotar el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Quién es el embajador argentino en Francia

Ian Sielecki, de 34 años, se convirtió en embajador con Javier Milei en la Casa Rosada. Había participado también como funcionario del gobierno de Mauricio Macri. La vida académica y profesional de Sielecki está fuertemente ligada a Francia. A los 18 años, cuando terminó sus estudios en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, se mudó a París para cursar la licenciatura en Ciencia Política que dicta el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo). Allí conoció y entabló amistad con varias de las personas relacionadas al macronismo.

Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, se reunió con Emmanuel Macron en Francia, para honrar el legado de San Martín en 2025.

Durante sus años de estudiante, se dedicó a las competencias de debate y en la Universidad de Cambridge le tocó defender ante un público en su mayoría inglés el derecho argentino a las Islas Malvinas.

Sielecki siguió de cerca la campaña presidencial de Emmanuel Macron, construyó un vínculo con su equipo de trabajo y, si bien no formó parte de su Gobierno, hizo una propuesta de acercamiento con el Gobierno argentino, lo cual también reforzó sus vínculos con las autoridades de Juntos por el Cambio que, tiempo después, lo fueron a buscar para integrarlo a la función pública.

En 2017, Sielecki volvió a Argentina y trabajó durante seis meses en la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones legislativas, que terminaron (en la provincia de Buenos Aires) con un ajustado triunfo del exministro de Educación, Esteban Bullrich sobre la expresidenta Cristina Kirchner.

Posteriormente, pasó a trabajar en Casa Rosada, donde escribió discursos para el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios. En 2020, participó de una conferencia de Alberto Fernández en el Instituto Sciences Po, donde le realizó una pregunta incómoda al entonces presidente.

“¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?”, le lanzó. “El peronismo tuvo algunas culpas, pero muchas más tuvieron los que no son peronistas. Vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en eso. Nos hemos conocido recién y no quiero contradecirte”, le respondió Fernández en aquella oportunidad.