Un instituto de un exdiputado peronista destacó la diversificación productiva y pide reformar la coparticipación

“La economía argentina atraviesa una transformación federal sin precedentes”. Así se refiere un organismo de investigación a cargo de un exdiputado del Partido Justicialista (PJ) a la diversificación productiva que está experimentando el país con la expansión de economías regionales como la minería y el sector energético. Estos cambios —argumentan desde la entidad- revelan la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de coparticipación federal.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (Ieeri), una entidad académica dependiente del círculo de legisladores, relevó la evolución productiva de la Argentina, segmentada por regiones. El estudio mostró que, aunque la agroindustria aún conserva un fuerte protagonismo en el esquema económico nacional, ya empezaron a expandirse otras actividades que podrían dinamizar el crecimiento fuera de la región pampeana.

El Ieeri está presidido por el exdiputado nacional Humberto Roggero. En diálogo con LA NACION, el exlegislador peronista consideró que se está configurando una nueva “Argentina de la cordillera y el Pacífico” a raíz de la expansión que se prevé para la minería y la explotación de gas y petróleo.

Roggero considera que, ante este nuevo escenario, la Argentina debería avanzar hacia un nuevo modelo de coparticipación, que dé cuenta del protagonismo que han ido adquiriendo algunas provincias de la región noroeste y patagónica.

“La coparticipación siempre se pensó que las regiones más desarrolladas ayuden a las regiones menos desarrolladas. Ahora que aparecen nuevos espacios de desarrollo, es necesario que eso [los ingresos que generen las nuevas actividades] también se coparticipe”, sostuvo. Aunque reconoce que readecuar la ley de coparticipación es una tarea compleja, en tanto exige del consenso de todos los gobernadores, espera que el informe del Ieeri abra la puerta a ese debate.

El relevamiento regional del Ieeri

Según el relevamiento del Ieeri, la región pampeana continúa liderando las exportaciones con un total de 62.250 millones de dólares con la agroindustria, la economía del conocimiento y el sector automotriz como grandes protagonistas. Sin embargo, otras zonas empiezan a ganar protagonismo en el esquema productivo nacional con la expansión de proyectos de energía y explotaciones de minerales.

“Hacia 2026, la Argentina consolida una base macro que no veía hace años: el PBI creció 4,4% en 2025, la inflación sigue bajando y las reservas internacionales tocaron máximos recientes. La clave está en la diversificación regional”, afirma el documento del Ieeri.

El informe del Ieeri destaca que la Patagonia podría convertirse en un polo energético global, en parte gracias a Vaca Muerta

Así, por ejemplo, la Patagonia -según puntualiza el informe- tiene el potencial de convertirse en un polo energético global. Las proyecciones para Vaca Muerta son de un millón de barriles diarios para 2028 y “el GNL (gas natural licuado) ya suma barcos al exterior”.

De igual modo, las provincias del Noroeste y la región de Cuyo están atravesando la “mayor expansión minera de la historia”, según destaca la entidad académica. La explotación de litio y cobre son los principales responsables de ese crecimiento.

El Noroeste, por su lado, también se encuentra en crecimiento. Según cifras del organismo a cargo de Roggero, las exportaciones asociadas a la foresto-industria, el arroz y la yerba mate subieron un 20,9%.

Los proyectos vinculados a la explotación del litio y cobre se expanden en la región noroeste y Cuyo

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el oficialismo que busca fomentar inversiones en sectores clave abarca varias de esas actividades en expansión: foresto-industria, minería, tecnología, energía y la explotación petrolera y de gas. Hoy, el oficialismo buscará aprobar en la Cámara de Diputados el Super RIGI, que prioriza grandes inversiones en el sector tecnológico.

“El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones y el anunciado ‘Super RIGI’ ya mueven 94.965 millones entre proyectos aprobados y en evaluación. Energía y minería se llevan la mayor parte”, señala el informe del Ieeri. Además, destacan un impacto laboral directo de alrededor de 37.000 empleos e indirectos que ya están en marcha.

“Lejos del modelo centralizado, 2030 aparece con regiones pujantes, dólares genuinos y trabajo calificado. El desafío ya no es crecer, sino sostener”, plantea el documento que lleva la firma de Roggero y de Pablo Legna, asesor económico del organismo.

El exdiputado nacional Humberto Roggero pidió mantener la estabilidad macroeconómica alcanzada y llamó a profundizar la seguridad jurídica Captura

En este contexto, Roggero aclara que es necesario seguir robusteciendo la seguridad jurídica en el país para poder apuntalar las inversiones, así como también garantizar la estabilidad macroeconómica actual, con bajos niveles de inflación. “Con esto como premisa de podrá modernizar infraestructura tales como rutas, puertos y energía”, dice el informe.

En este sentido, el organismo académico llama, a su vez, a adaptar o crear marcos regulatorios que den previsibilidad y permitan invertir en capital humano y formación técnica. Este último es otro de los pilares que consideran necesarios para preservar un desarrollo diversificado.