Un intendente dio positivo de alcoholemia tras el partido de la Argentina con Croacia y prohibió la venta de bebidas durante la final

escuchar

En la ciudad santafesina de Venado Tuerto causó sorpresa una disposición de la Municipalidad el día de la final del Mundial Qatar 2022 entre la Argentina y Francia. El intendente Leonel Chiarella comunicó en sus redes sociales que prohibía la venta de alcohol ese domingo. Pero la polémica aumentó cuando trascendió públicamente una situación que había ocurrido unos días antes: el propio jefe comunal había sido detenido y dado positivo en un control de alcoholemia después del partido en semis contra Croacia.

“Información importante”, advirtió Chiarella el viernes para notificar la medida que impulsaba desde el Ejecutivo local: “Queremos informarles que desde el gobierno de Venado Tuerto hemos dispuesto la prohibición de la venta de alcohol en todos los comercios desde las 12 hasta las 20 del domingo 18″.

Además, el funcionario de origen radical, abogado, de 34 años, comentó que se haría un operativo de seguridad con más de 100 agentes de distintas fuerzas el día de la final por la Copa en la Plaza San Martín, la más importante de la ciudad, y en sus alrededores. “No vamos a permitir que los inadaptados de siempre arruinen nuestros encuentros”, aseguró.

En Venado Tuerto prohibieron la venta de alcohol durante la final del Mundial Facebook Leonel Chiarella

Pero mucho fue el asombro cuando se filtró una infracción de tránsito a Chiarella por circular con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litros de sangre, con un resultado de 0,75 g/l, por encima de lo permitido. La falta fue realizada el martes 13 de diciembre a las 22.35 en la ruta nacional 8, que bordea la ciudad.

Tras la difusión de esta situación, el intendente de la UCR grabó un video para intentar explicar lo que le había acontecido, amparado en una serie de disturbios que acontecieron cuando la Argentina se cruzó con Croacia. Ese día, en Venado Tuerto hubo al menos siete heridos por un enfrentamiento entre hinchas, la Policía y los agentes de tránsito municipales, donde se dispararon balas de goma y hubo personas que debieron escapar como pudieron, mientras se veían niños llorando.

Disturbios en Venado Tuerto

El descargo del intendente

“Estimados vecinos, quiero decirles que en el día de hoy estuvo circulando la captura de una infracción. Me parece importante poder contarles cómo fueron las cosas”, comenzó Chiarella en el video que publicó en sus redes sociales.

“Estaba en mi casa luego del partido con Croacia el martes pasado, el martes 13, terminé de cenar y salí de mi casa en virtud de todos los disturbios que se habían generado en la ciudad con la agresión al personal policial, al personal municipal y con las personas detenidas”, siguió.

El descargo del intendente de Venado Tuerto

“En el recorrido hay un control policial al cual obviamente me detengo, entrego toda la documentación y me someto a todos los controles, el cual me da 0,7. Me hacen el acta correspondiente como a cualquier ciudadano y en ningún momento hice mención de mi condición como intendente porque creo que está mal”, contó Chiarella.

“Sinceramente, la situación de los hechos, los disturbios, ameritaban a salir. Entiendo que quizás fue un error, pero asumí todas las consecuencias de la infracción cometida”, agregó el intendente, que para cerrar acotó: “Quedo a disposición, como siempre. Les dejo un saludo”.

En la publicación, el dirigente, cuyo primer mandato al frente del Ejecutivo local terminará en 2023, recibió en su mayoría comentarios de apoyo de sus seguidores.

LA NACION