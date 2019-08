Fernando Gray criticó a Vidal y minimizó las amenazas que recibió la gobernadora bonaerensePJ Bonaerense Crédito: Twitter @fernandogray

1 de agosto de 2019 • 09:25

En plena campaña para las elecciones primarias del 11 de agosto, el intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, minimizó las amenazas que recibió la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal desde que asumió su cargo en diciembre de 2015.

En una entrevista que concedió al programa Animales Sueltos, que se emite por el canal América, el jefe municipal kirchnerista dijo que la mandataria provincial debería vivir en la residencia oficial de la gobernación en La Plata y no en la Base Aérea de Morón, donde permanece por motivos de seguridad.

"Que viva donde quiera. Yo no lo haría y me parece que tendría que vivir en la sede del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador tiene una sede y una residencia oficial en La Plata", sostuvo.

En agosto de 2016, apareció un cartucho de escopeta en el garaje de la casa de Castelar donde vivió Vidal. Horas antes, la gobernadora había recibido amenazas telefónicas. Cuando le recordaron ese episodio, Gray lo minimizó: "¿Ustedes se piensan que a mí no me pasa nada? ¿Que no recibo amenazas? ¿A mí no me tirotean? ¿Que a los intendentes del conurbano bonaerense no nos hacen nada?".

Y lanzó: "A ver, a estos les dejan un cosito así y andan llorando por todos los canales, yo no ando llorando por ningún lado".