Juan Domingo Bravo, jefe comunal de Landeta, Santa Fe, anunció esta semana que comenzará a cobrar las obras públicas que se realicen en la localidad. A partir del gobierno del recién electo Javier Milei, la localidad arancelará eso y algunos servicios como limpieza y recolección de escombros, que hasta el momento son subsidiados. “Eso votaron el domingo, votaron que la gente se tiene que pagar todo” , sentenció. Sin embargo, no disminuirá la cantidad de empleados públicos: “Es un trabajo social para dar empleo a las personas”.

“Con mucho pesar y absolutamente en contra de nuestros principios solidarios, debemos ponernos en línea con los anuncios referidos por el reciente presidente electo [...], decidimos que los servicios de ayuda y/o acompañamiento a las instituciones durante los últimos diez años a partir de la fecha deberán ser arancelados”, dice el comunicado de la jefatura comunal publicado el martes pasado.

“Desde luego que influyen las medidas anunciadas (ratificadas en las últimas horas) en esta fuerte decisión, la cual tendrá alcance inmediato y se desarrollará en función del cuidado del erario comunal, salvaguardando la estabilidad de los servicios elementales y sueldos de los trabajadores”, continúa. “De la misma manera sostenemos que durante los diez años de gestión anteriores logramos fortalecer esta comuna equipándola de una forma sin precedentes en Landeta, asumiendo las prestaciones y servicios extras sin cargos para los contribuyentes”, concluye.

Landeta es una comuna al suroeste de la provincia, a 200 kilómetros de la capital. Tiene 1600 habitantes y el 75 por ciento votó al libertario Javier Milei el domingo 19 de noviembre, que resultó electo con un fuerte discurso que anunciaba un plan de ajuste de más de 15 puntos del PBI, entre ellos el fin de la obra pública porque “no hay más plata”. Bravo es jefe comunal desde 2013 bajo la alianza peronista santafesina Juntos Avancemos, que apoyó al actual ministro de Economía Sergio Massa (Unión por la Patria) para la presidencia, que perdió ante Milei (La Libertad Avanza) por casi doce puntos de diferencia. En los comicios generales de este 22 de octubre, Bravo fue reelegido por el 50,21 por ciento de los votos.

“Pusimos en sintonía lo que la gente votó el domingo, tenemos que hacer la contramedida”, explicó el jefe comunal en diálogo con LA NACION. Así adelantó que se empezarán a cobrar servicios que hasta el momento son públicos como la limpieza, los cortes de yuyos, la recolección de escombros, el agua potable y las obras de infraestructura.

Si bien Bravo afirmó no tener un plan específico de cómo se cobrarán, adelantó que será a través de un plan de pago a aquellos que sean beneficiados con la obra. “Con las decisiones de Milei que tienen que ver con la obra pública nos desfinancian; entonces no podemos tener servicios para nuestra localidad como urbanización y cloacas”, explicó a este medio.

Al hablar de esas decisiones el líder comunal hizo referencia a las medidas que el libertario anunció a lo largo de toda su campaña y que fueron reconfirmadas horas después de conocerse que será el próximo presidente en llegar a Casa Rosada. “Lo primero que nosotros queremos eliminar es la obra pública, e ir hacia a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Lo diseñaron en Chile porque no tenían plata. La Cámara Argentina de la Construcción con esto está que trina”, dijo tras ganar el balotaje.

En este marco, el jefe comunal insistió en que la localidad debe seguir la misma línea que el gobierno nacional. “Eso votaron el domingo, votaron que la gente se tiene que pagar todo”, lanzó. “Hay que cobrarlo, ¿si no, de dónde se saca la plata? ¿Quién te va a venir a hacer las viviendas si los recursos son pocos? El 90% son trabajadores, con ingresos bajos”.

A pesar de que Bravo cobrará la obra pública, no disminuirá la cantidad de empleados en planta, otra de las medidas que Milei quiere llevar adelante. El jefe comunal tiene 45 personas a cargo, 15 en puestos permanentes y el resto hace trabajos ocasionales, pero dijo que mantendrá la misma cantidad de empleados, como lo lleva a cabo desde 2013. “Hacemos un trabajo social para dar empleo a las personas, para que se pueda pagar las cosas. Eso se hace en localidades chicas”, explicó.

Ante la consulta de qué sucederá si los habitantes no pueden costear esos servicios, indicó: “Se le va a hacer un plan de pago actualizado en el tiempo, de lo contrario se le agrega a los impuestos. Igualmente al vecino no se le va a cobrar algo que no se hace”.

“A medida que se vaya aplicando el plan de Milei, nosotros implementaremos estas medidas, actuaremos en sintonía”, concluyó.

Lucía Pereyra