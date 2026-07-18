Un juez de la Corte brasileña endurece el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro y frustraría la visita de Milei

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño impuso este viernes nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro que frenaron los planes del presidente argentino, Javier Milei, de visitar al expresidente brasileño la semana próxima en su residencia de Brasilia.

En una decisión firmada este viernes, el juez Alexandre de Moraes suspendió por 30 días todos los derechos de visita de Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria humanitaria tras ser condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022— e impuso un veto estricto a cualquier encuentro de carácter “político-electoral” hasta que concluyan las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para octubre.

La resolución judicial no responde de manera directa a la petición formal que la defensa del exmandatario brasileño había presentado este mismo viernes para autorizar el ingreso de Milei y su comitiva -que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno-, la tarde del próximo sábado 25 de julio. Los abogados argumentaron ante el STF que se trataba de una “visita oficial” de un jefe de Estado extranjero, coordinada previamente con la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

El propio Milei había dicho en declaraciones radiales que pretendía realizar un “paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”.

Sin embargo, al dictar un endurecimiento general de las condiciones de detención, el fallo de Moraes se prepara para sepultar de antemano cualquier posibilidad de que la solicitud específica sobre el mandatario argentino prospere, dado que el nuevo marco legal prohíbe taxativamente las reuniones políticas.

La postura del magistrado apaga así el foco más caliente del viaje de Milei a Brasil, concebido para dar un fuerte respaldo político a la campaña de Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario, coincidiendo con la convención partidaria del Partido Liberal (PL) en San Pablo que pretende oficializarlo como candidato al Planalto.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Presidencia

Las nuevas restricciones no se originaron como una reacción a la agenda de la comitiva argentina, sino como castigo a una violación de las medidas cautelares por parte del líder de la derecha brasileña.

La semana pasada, Bolsonaro utilizó a su hijo Flávio como “vocero” para difundir en redes sociales una “Carta a los brasileños”. En el texto, el exmandatario llamaba abiertamente a apoyar la precandidatura presidencial del senador, desafiando la prohibición expresa de utilizar las plataformas digitales por sí o a través de terceros.

Moraes calificó de “contradictoria” y “no plausible” la defensa de Bolsonaro, que alegaba desconocer que la carta sería publicada. “El texto comprueba claramente que pretendía comunicarse con sus seguidores”, señaló el juez en su fallo, recordando que el exjefe de Estado tiene sus derechos políticos suspendidos.

Para desarmar los reclamos de la defensa sobre una supuesta “incomunicación”, el magistrado incluyó una radiografía del día a día en la residencia. Precisó que, desde que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria en marzo pasado por razones de salud, Bolsonaro recibió 185 visitas, entre ellas 31 de sus hijos (18 de las cuales correspondieron al propio Flávio).

Moraes remarcó que la situación del líder de derecha, pese a la gravedad de los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho, es “incomparablemente más benéfica” que la de las más de 705.000 personas recluidas en las cárceles físicas de Brasil.

“Los beneficios de su prisión domiciliaria humanitaria no pueden acarrear privilegios contrarios a la legislación”, sentenció el juez del STF.

Milei se involucra en la campaña

Según confiaron a LA NACION fuentes de la presidencia argentina, la agenda de Milei se concentrará ahora exclusivamente en el motor económico del país. El presidente pretende llegar a San Pablo el viernes 24 para participar, el sábado 25, en el evento donde el PL oficializará la postulación presidencial del hijo del exmandatario.

En suelo paulista, Milei también busca un encuentro de alto contenido político con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De Freitas es el amplio favorito para reelegirse como gobernador paulista en los comicios regionales de octubre.

Con las puertas de la residencia bolsonarista cerradas por orden judicial en Brasilia, el presidente argentino se quedará sin la foto principal de su itinerario, en un escenario donde la justicia brasileña dejó en claro que no tolerará la importación de actos de campaña extranjeros en el cumplimiento de la condena penal.