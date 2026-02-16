Un juez federal investigado por sobornos busca salvarse en Comodoro Py

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con orden de detención -que no se cumple por ser magistrado- busca salvarse de una eventual destitución en los tribunales de Comodoro Py 2002: denunció al financista arrepentido que lo acusó de arreglar causas a cambio de coimas.

Mientras avanza la causa en la justicia de Rosario por impulso de un grupo de fiscales federales, Salmain denunció al empresario Fernando Elías Whpei y la causa cayó por sorteo en el juzgado de María Servini y la intervención del fiscal Carlos Rívolo. Salmain acusó allí a Whpei de mentir para favorecer su situación procesal.

El otro implicado en la causa, el operador judicial Santiago Busaniche, también espera un salvataje desde la Cámara Federal de Casación Penal: su defensa insistió con un planteo de “insustancia de la acción penal y trámite complejo”, señalaron fuentes judiciales a LA NACION.

La sala sorteada fue la de los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, aunque este último juez ya anunció su jubilación a partir del próximo 1° de marzo, por lo que se aguarda saber quién intervendrá.

La causa contra Salmain se consolidó con la declaración de Whpei como arrepentido. El financista afirmó en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público que, con la ayuda del operador Busaniche, Salmain lo autorizó en diciembre de 2023 a comprar US$ 10 millones al precio oficial, en momentos que regía el cepo cambiario, a cambio de una coima del 10%, estimada en unos US$ 200.000.

El plan salió mal: los fallos se dictaron en tiempo exprés, pero justo fue el cambio de Gobierno y el 10% de la operación quedó en menos de US$20.000.

Según Whpei, el juez se negó a aceptar ese dinero ya que quería el monto que se había hablado originalmente, según le hizo saber Busaniche. De lo contrario, le advirtió, el juez iba a denunciarlo penalmente.

El financista dijo en su confesión que él se negó a pagar esa cifra y terminó denunciado. Los fiscales de Rosario confirmaron datos de su declaración a través de los propios movimientos de las causas y de geolocalización de los teléfonos.

Fernando Whpei fue apuntado por el juez Salmain Marcelo Manera

A fin del año pasado, el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, procesó a Salmain por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, y le prohibió la salida del país.

También fueron procesados Whpei y Busaniche. El juez también ordenó la prisión preventiva de Salmain por haber intentado perjudicar el curso de la causa, pero no se hará efectiva en virtud de la inmunidad de arresto establecida para los jueces en la Ley 25.320 de fueros, y mientras dure su vigencia en el caso concreto.

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura está investigando a Salmain por esta y otras causas, como la de haber hecho trampa en el concurso que lo designó juez en Rosario al no declarar que había sido echado de la Justicia por haber intentado sobornar a una empleada para que le asignaran una causa al juzgado federal de la seguridad social donde trabajaba como empleado.

En la declaración como arrepentido en Rosario y el procesamiento dictado por la justicia -cuya copia ya está bajo análisis de los consejeros-, Whpei dio detalles de la reunión con Salmain: “Fui al despacho del juez que está en el primer piso de calle Entre Ríos, un despacho muy elegante, le comenté solamente cuestiones técnicas de la viabilidad del recurso de amparo. Se tomó unos días, me llamó a los días, lo fui a ver y me dijo que era viable. Después me dijo que todos los otros temas los hablara con Santiago”.

“Los contactos eran por WhatsApp, pero yo con Busaniche me juntaba en el Four Seasons, personalmente hablábamos ahí y después en el Florida Garden personalmente”, agregó. Precisó que el pago arreglado se debía hacer en US$ en efectivo y entregado a Busaniche, quien promovió a Salmain para convertirlo en juez. Recordó que una vez le pidió que hablara “con algún senador nacional amigo nuestro para que le aprobara el pliego”.

Al momento del procesamiento, el fallo sostuvo que “de los hechos expuestos, puede concluirse con el grado de probabilidad que la etapa procesal exige, que Busaniche, Whpei y Salmain -en su carácter de Juez Federal- llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, en el que se autorizó la salida a cuentas del exterior de 10 millones de US$”.