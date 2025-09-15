Un juez ordenó que se restablezcan las pensiones por discapacidad en Catamarca

La Justicia dictó una medida cautelar para restablecer las pensiones por invalidez en la provincia de Catamarca, en un nuevo revés para el Gobierno tras la caída del veto a la ley de emergencia en discapacidad. El juez federal N.º 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituya las pensiones a todos los titulares afectados en la provincia, una decisión similar se tomó la semana pasada en La Rioja.

La cautelar había sido presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y patrocinada por el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, según consignó el diario local El Ancasti. De esta forma, Catamarca se convirtió en la segunda provincia en conseguir un fallo favorable, mientras que Misiones y Salta también reclamaron y esperan la sentencia.

El fiscal Santos Reynoso había dictaminado a favor de la acción de amparo que se presentó el 5 de septiembre y a última hora del viernes se firmó la resolución judicial: “Nos encontramos frente a derechos de indudable naturaleza colectiva, cuyo objeto resulta ser, si bien derechos individuales y divisibles, afectados de manera común u homogénea, tanto por una norma inconstitucional, como por su irregular ejecución por la Administración”, expresó Díaz Martínez en su dictamen.

Otras provincias buscan replicar la medida. Hernán Zenteno

El juez ordenó que la Andis restituya las pensiones en un plazo de 24 horas a partir de este lunes, y que abone los haberes retenidos. Además, dispuso que el organismo “se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad”.

La presentación había sido encabezada por Griselda Bazán, presidenta de Apyfadim, junto con seis titulares de pensiones que denunciaron la suspensión del beneficio. Según expuso, los afectados advirtieron la medida en julio de este año, cuando intentaron cobrar y encontraron sus cuentas sin fondos.

El antecedente de La Rioja

La última semana, en la provincia de La Rioja se tomó una medida similar. En este caso, el fallo que frenó la suspensión de las pensiones por invalidez fue confirmado por el gobernador Ricardo Quintela, quien había presentado un amparo para pedir la restitución del beneficio y denunciado irregularidades en la auditoría que derivaron en la quita de la prestación.

En redes sociales, el mandatario apuntó contra los recortes que lleva adelante el Gobierno. “La crueldad del gobierno de [Javier] Milei sigue prometiendo más ajuste; no tiene reparos en dañar o perjudicar a los más vulnerables”, sostuvo en su cuenta de la red social X, en donde también celebró la medida de la Justicia que impidió la quita de las pensiones.

El posteo de Ricardo Quintela. X

Quintela no fue el único gobernador que decidió judicializar la suspensión de las pensiones por invalidez. La semana anterior, Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones, también anunciaron que presentaron amparos para restituir el beneficio en sus provincias. En el caso de ambas localidades, aún falta definir cómo continuará el camino judicial.