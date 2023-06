Un libro, las PASO y la selección de una candidata: duras críticas de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández

escuchar

Tras el el cierre de alianzas y luego de la presentación del nuevo frente electoral del oficialismo“Unión por la Patria”, Cristina Kirchner reapareció esta tarde en un acto en Santa Cruz, junto a la mandataria provincial Alicia Kirchner, donde evitó todo tipo de definiciones electorales y cuestionó en diversas oportunidades al presidente Alberto Fernández.

Por un lado, la vicepresidenta aludió al reforzado pedido del mandatario de ir a las elecciones PASO con más de un candidato dentro del frente oficialista. “Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad”, consideró, y luego fustigó: “Cuando fui presidenta jamás se me hubiese ocurrido ir a una provincia o llamar a una senadora [Victoria Tolosa Paz] para que sea candidata, por eso creo necesario recuperar el concepto de representación política”.

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner recordó la última visita del presidente Luiz Inacio Lula da Silva al país y deslizó: “El 10 de diciembre, cuando vino Lula, dije: “guarda” y le envié el libro (Diario de una temporada en el quinto piso) al presidente [por Alberto Fernández], espero que lo haya leído, aunque me parece que no...”.

Durante el evento, la vicepresidenta también hizo un paralelismo de la situación actual con la nueva serie Diciembre 2001, basada en el libro de Miguel Bonasso. “Narra la caída de la convertibilidad, junto con la caída del gobierno de la Alianza, que había llegado diciendo que iba a mantener a como diera lugar la convertibilidad”, señaló Crisrina Kirchner. “Se ve a todo un gobierno pendiente de que si el FMI gira o no los fondos. Algo que podría trasladarse a lo que nos pasa ahora. Yo creí que se había terminado eso porque cuando Néstor pagó al FMI en el año 2005 no fue un acto ideológico fue un acto absolutamente pragmático”, continuó. Y tras ello sentenció: “El más pragmático que ha tomado un presidente en la Argentina. Porque si vos querés ser presidente y te postulás para presidente es porque querés gobernar el país. Es porque querés decidir qué se va a hacer en el país, en la economía, en la obra pública y en la educación”.

Hacia al final de su discurso, Cristina Kirchner retomó las críticas y señaló a los miembros de su propio espacio. “Lo mío no es ser simpática ni diplomática, siempre me criticaron no querer hacer amigos, pero cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado”, reclamó la vicepresidenta.

De este modo, sin nombrarlos, la exmandataria cuestionó a Alberto Fernández y Daniel Scioli, un día después del cierre de la alianza oficialista, en referencia a la intención que habían expresado el miércoles de acudir a la Justicia si no se llegaba a un acuerdo de representación para las minorías en las listas electorales.

