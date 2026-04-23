Kicillof dijo que ofrecerá una “alternativa” y criticó a Milei por la reunión con Peter Thiel: “Nunca lo vimos en una escuela pública”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó este jueves que su espacio está pensando en ofrecer una “alternativa” al gobierno de Javier Milei y criticó al mandatario por su reunión con el magnate estadounidense Peter Thiel, al advertir que “nunca se lo vio en una escuela pública”.

“Estamos pensando no solo cómo resistir y luchar contra las ultraderechas, sino también qué ofrecerle a nuestro pueblo como alternativa”, expresó Kicillof durante el lanzamiento de la rama educativa de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda.

También sostuvo que “falta poco para que termine esta pesadilla”, mientras el auditorio pedía por “Axel presidente”.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó a Milei por el encuentro con Peter Thiel en la Casa Rosada. “Estaba reunido con un multimillonario norteamericano. Nunca lo vimos pisar una escuela púbica. Le diría al Presidente: menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”, ironizó.

Por su parte, el intendente local, Jorge Ferraresi, llamó a consolidar un modelo de país que “contenga, prepare y se desarrolle para que todos puedan tener el trabajo que se merecen, con un presidente que seguramente nos va a llevar a ese lugar, que es Axel Kicillof”, alentó.

Reunión con Peter Thiel

Milei se reunió este jueves con el empresario estadounidense Peter Thiel en una Casa Rosada cruzada por la polémica a raíz de la decisión de prohibir el ingreso de la prensa acreditada.

Thiel es uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley, el área de Estados Unidos que agrupa a la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares de Estados Unidos.

Se trató de la segunda visita de Thiel a Balcarce 50. En mayo de 2024 había llegado acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Antes de eso, Milei y Thiel ya se habían visto en el marco del foro del Milken Institute, en febrero de 2024.

También se supo este jueves que Thiel compró una de las casas más exclusivas de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires.

En un primer momento se creyó que había alquilado la propiedad para su estadía en la Argentina, pero según pudo confirmar Ámbito con la inmobiliaria que realizó la operación, el magnate hizo la compra en tiempo récord por una cifra cercana a los US$12 millones.