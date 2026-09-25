Un organismo de la Iglesia reclama respuestas para atender la emergencia de las personas con discapacidad

La Comisión de Pastoral Social del Episcopado pidió “responder sin demoras” a la situación que viven las personas con discapacidad, en momentos en que el Congreso debate un proyecto para decidir sobre la continuidad de la emergencia en ese sector social.

En una declaración difundida por el área de Discapacidad del organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, se afirma que para las personas que enfrentan esta emergencia y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana.

El pronunciamiento se difundió en medio de los preparativos del viaje del papa León XIV a la Argentina, cuyo programa comprende una visita del Santo Padre al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, uno de los centros de atención integral de personas con discapacidad más emblemáticos del país.

Reunión de comisión en la Cámara de Diputados para tratar la emergencia en discapacidad Soledad Aznarez

La comisión episcopal advierte que el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso deroga normativas centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad. “Advertimos que pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”.

Y expresa que en este tiempo en que el Congreso debate decisiones que tendrán consecuencias sobre la vida de las personas con discapacidad y sus familias, la visita del Papa puede convertirse en una oportunidad para responder una pregunta: “¿Qué sociedad estamos construyendo cuando quienes más necesitan de los demás quedan al margen?”.

“La respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida, dolores y esperanzas. El presupuesto público debe erigirse como una herramienta para el desarrollo humano y evaluar la discapacidad únicamente desde una métrica financiera es una práctica de deshumanización que degrada la dignidad de la vida”, se expresa en la declaración.

El organismo de la Iglesia expresa que “la discapacidad no puede ser mirada como un problema que concierne solamente a quienes viven esta realidad y a sus familias. “Nos plantea una pregunta más profunda acerca del tipo de sociedad que queremos construir”, precisa.

Tras señalar que no se puede pensar que la respuesta quede librada a las posibilidades económicas de cada familia, el equipo de Pastoral Social sostiene que “cuando el acceso a los apoyos necesarios depende únicamente de los recursos individuales, corremos el riesgo de que la dignidad y los derechos de las personas queden condicionados por su capacidad económica”.

Marcha de organizaciones sociales contra el contra el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, en agosto de 2025 Ricardo Pristupluk

Gesto simbólico

El área de Pastoral Social se refiere en la declaración a la decisión del Santo Padre de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. “No se trata de un hecho casual, sino de un gesto de profundo contenido simbólico: el Papa elige que uno de los primeros lugares de su visita sea una casa donde viven y son acompañadas personas con discapacidad”, advierten los obispos.

Tras recordar que León XIV enseña que cada vida posee una dignidad única e irrenunciable, expresan que la presencia del Papa en ese ligar es “un reconocimiento del valor de estas personas, de sus historias y sus aportes a la comunidad. Y, también una invitación a “revisar nuestra manera de mirar la fragilidad y a preguntarnos qué lugar ocupan en nuestra sociedad quienes necesitan especialmente del cuidado y del acompañamiento de los demás”.

En línea con la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, el pronunciamiento añade que “la fragilidad no puede ser considerada únicamente como una carencia que debe ser compensada”, al tiempo que llama a humanizar los vínculos, fortalecer la solidaridad y reconocer que “necesitamos unos de otros”.

Expresa, además, que los recursos públicos son limitados y requieren decisiones responsables. “Esas decisiones tienen una dimensión humana y social a ser considerada y requiere, especialmente, escuchar la voz de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales y de las instituciones que cotidianamente sostienen esta realidad.