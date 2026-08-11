Un padre cruzó a legisladores de La Libertad Avanza tras una presentación del Coro de Niños en Diputados

Un escándalo se registró este martes en la Comisión de Cultura de Diputados, en el marco del debate por la disolución del Coro de Niños, medida que impulsó el Gobierno. El espacio cultural interpretó una canción en medio de la audiencia y el padre de uno de los niños explotó contra un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusó de haber estado hablando durante la actuación: “¡Caraduras!”

El hecho se dio en el contexto de un intercambio entre los diputados por las “implicancias derivadas del Decreto Nº 687/2026″, por el cual se dispuso la eliminación del mismo Coro de Niños.

Escándalo en Diputados durante el debate por la disolución del Coro de Niños

Durante la sesión, conducida por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Lorena Pokoik, diversos referentes expusieron respecto de las consecuencias de la disolución del organismo.

En un tramo del encuentro, el Coro de Niños, con presencia de su directora María Isabel Sanz, llevó adelante un número musical ante los presentes. Al finalizar, uno de los padres comenzó a gritarles a un grupo de legisladores de LLA -entre ellos, Adrián Brizuela y Carlos Alberto Almena-, a quienes acusó de no haber escuchado la canción.

“15 años tiene mi hijo. Merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando”, expresó a los gritos, mientras Pokoik pedía silencio para poder resolver la situación.

El Coro de Niños realizó un número musical durante el encuentro Captura

“¿Quieren saber algo? Yo los voté y me arrepiento. Esto no va a quedar así. No le pueden faltar el respeto. Criaturas son. ¡No tienen vergüenza! ¡Caraduras! ¡Ustedes son padres también!“, agregó.

En simultáneo, un legislador le exigía a la titular del cuerpo que pusiera orden. “Voy a poner orden cuando yo lo considere. Es un padre indignado. Entiendo la indignación de un padre cuando sus niños menores están cantando con lágrimas en los ojos y un conjunto de diputados les da la espalda”, respondió la presidenta de la comisión.

Lorena Pokoik, presidente de la Comisión de Cultura, durante el debate Diputados

Luego, le habló directamente a los integrantes del espacio cultural y les expresó que existían proyectos de diversos bloques políticos para derogar el decreto del oficialismo.

El pedido del Coro de Niños

Previo al escándalo, Fátima Crespo, integrante del Coro de Niños, intervino en la comisión en representación de todos los integrantes. Relató los hechos que ocurrieron desde la eliminación del espacio y pidió que se reabra.

“El 30 de julio recibimos la lamentable noticia de que el coro cerraba oficialmente. Antes de eso, nuestra actividad ya había sido suspendida abruptamente, dejando ensayos, conciertos y giras. Y a todos nosotros nos dejaron sin saber qué iba a pasar con algo que formaba parte de nuestras vidas desde hace años. Cuando nos dijeron que el coro cerraba muchos sentimos miedo, tristeza e incertidumbre”, señaló al inicio de su discurso.

Fátima Crespo habló en representación del Coro de Niños Captura

A su vez, expresó que fue “muy doloroso” que de un día para otro toda la actividad se detuviera sin obtener una “respuesta clara” sobre los motivos de la disolución.

“Creo que muchos de nosotros sentimos un vacío muy grande cuando entendimos que ese lugar que era parte de nuestra rutina y de nuestra identidad podía desaparecer”, manifestó. Y agregó: “Lo que más nos duele es sentir que todo el esfuerzo de tantos años puede perderse”.

El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños Presidencia

En ese marco, indicó que el Coro no se presentó en la audiencia a “pedir por un privilegio”, sino a solicitar que no se les quite una actividad “que cambió y sigue cambiando la vida de muchos chicos y chicas”.

“Ojalá puedan escucharnos no solo como integrantes de un coro, sino como niños y jóvenes que encontraron en la música un lugar para crecer, soñar, hacer amigos, sentirse acompañados y construir su futuro. Porque cuando se cierra un espacio como este no se apagan solo conciertos. Se apagan encuentros, aprendizajes, recuerdos y oportunidades para muchos chicos que todavía necesitan un lugar donde descubrir quiénes son y qué quieren ser”, concluyó.