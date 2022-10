Un piquetero oficialista dijo que el Gobierno está “en zona de descuento” y aumentó la presión: “No hay momento para una actitud tibia”

En una fuerte crítica al rumbo del Gobierno, el dirigente de Barrios de Pie-Somos y secretario del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, aumentó la presión sobre el presidente Alberto Fernández para que actúe por la “indigencia cero”, discuta la rentabilidad de las grandes empresas y aplique aumentos salariales. Sin reparos, Menéndez aseveró que la gestión frentetodista está “en zona de descuento” porque no cumple con lo prometido en la campaña y lanzó: “No hay momento para una actitud tibia”.

Convencido de que habrá una “continuidad” en Desarrollo Social, pese a la salida de Juan Zabaleta y al ingreso de Victoria Tolosa Paz, Menéndez apuntó: “Más allá del cambio de nombre, nuestro gobierno ya entra en zona de descuento. Sin dudas estamos por detrás de las expectativas que generamos en la sociedad, que está muy cansada y agotada del incremento de precios de alimentos, y de la depreciación de salarios e ingresos en general”.

En ese sentido, siguió, en diálogo con Radio Futuröck: “La paciencia se va agotando respecto de las expectativas que cifraron en nuestro gobierno. Obviamente los tiempos ya están muy achicados y necesitamos tomar medidas que marquen un cambio de rumbo muy claro, más allá de los problemas que hemos tenido y las dificultades generales. El desafío y los tiempos para cumplir esos objetivos están bien acotados”.

Aunque admitió que el “dólar soja” que impulsó el Ministerio de Economía, liderado por Sergio Massa, permitió engrosar las reservas y dispersar la presión devaluatoria, Menéndez consideró que implicó una “concesión” al sector exportador e insistió con cambiar el rumbo.

“Hemos tenido un relativo éxito en engrosar reservas, se ha despejado relativamente un horizonte devaluatorio que era parte de la extorsión que llevaron adelante, y cumplieron con sus objetivos, los sectores que querían maximizar ganancias. Esa agenda está cubierta, ahora hay que tomar otras prioridades”, indicó el referente social y bajo esa postura refirió: “Sé que no es un escenario fácil, pero nuestro gobierno tiene que tomar ante nuestro electorado una decisión, no hay momentos para tener una actitud tibia porque no estaríamos honrando lo que nos comprometimos”.

Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, los líderes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie-Somos, respectivamente Hernán Zenteno - LA NACION

Por eso, pidió que se otorgue un bono a las personas que están en la indigencia y que el Gobierno explicite que es “intolerable” que haya argentinos en esa situación. “Hay que dar una clara muestra de que no vamos a tolerar la indigencia y ni hablar de que no vamos a tolerar que incremente la indigencia. Nosotros estamos y somos parte de un gobierno que ha tolerado que en el último trimestre se incrementara la indigencia mientras le dimos enorme rentabilidad a sectores que nos extorsionaron para no liquidar los granos”, remarcó el dirigente piquetero, que consideró que de esta manera quienes se identificaron con el Frente de Todos (Fdt) les van a “dar la espalda”.

“Queda un año, hay que poner todo para sacar adelante la situación”, arengó el líder de Barrios de Pie-Somos, quien indicó que el FdT debe tomar medidas para reforzar los ingresos, si pretende ser “un dique de contención para que no vuelva a gobernar la derecha en la Argentina”.

Pese a las fricciones que hubo entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y los movimientos sociales, Menéndez hoy la citó y dijo que la problemática actual tiene que ver con una cuestión “macro” que ya planteó la exmandataria, vinculada a alinear precios y salarios. Así se quejó por el nivel de inflación y aseveró que hay grandes corporaciones con “enorme rentabilidad” que producen un “esquema de incremento inercial” sobre sueldos “muy deteriorados”.

“Ahí hay que afinar con fuerza la mira para que ingresos y salarios estén por sobre los niveles de inflación, esa es la cuenta pendiente que exaspera y causa mucho malestar. Es donde en estas semanas tenemos que intervenir con firmeza”, sostuvo.

