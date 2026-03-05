Un movimiento social alineado con Kicillof reclamó útiles escolares en supermercados porteños y del conurbano

El movimiento social Barrios de Pie, una organización que dentro del peronismo está alineada con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó este jueves una jornada de protesta frente a sucursales de grandes cadenas de supermercados en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, para pedir útiles escolares. Apuntaron contra la gestión del presidente Javier Milei como responsable de que el inicio de clases haya sido “con angustia” en los barrios, tras un incremento en la canasta escolar “casi del 43%”.

Algunos de los locales en los que protestó Barrios de Pie fueron los supermercados Coto de Constitución, Lanús y Munro; el shopping Terrazas de Mayo, de San Miguel; el hipermercado Carrefour de Ruta 8 y Ruta 23, en Malvinas Argentinas, y el Chango Más de Ruta 3 y Camino de Cintura, en La Matanza.

Los manifestantes de Barrios de Pie (cuyo líder, Daniel Menéndez, es subsecretario de Economía Popular en el gobierno bonaerense) entregaron petitorios y se retiraron sin recibir donaciones de los supermercados, pero con el compromiso de tener una respuesta en los próximos días.

Norma Morales, referente de Barrios de Pie, habla con un encargado en el Coto del barrio porteño de Constitución Barrios de Pie

“Fue tranquilo. Nos atendió el jefe de seguridad, con predisposición. Fuimos con un petitorio, nos recibieron y se comprometieron a contestarnos en 72 horas”, dijo a LA NACION Norma Morales, referente nacional de Barrios de Pie, que estuvo presente en la protesta frente al supermercado Coto de Constitución.

“El inicio de clases debería ser con alegría, pero en los barrios populares fue con angustia, porque no todos tuvieron la posibilidad de comprar útiles o guardapolvos. Las decisiones del Gobierno no tienen que afectar a los niños”, sostuvo Morales.

En la convocatoria a la protesta, Barrios de Pie remarcó que “el aumento interanual de la canasta escolar fue casi del 43%, mientras los salarios siguen a la baja, las fábricas y empresas cierran, y las changas disminuyen”.

Consultada por la relación con el gobierno de Kicillof y los municipios, Morales los diferenció del gobierno nacional. “Ahí, la situación es otra. Venimos con apoyo, pero no completa la totalidad. En Avellaneda, [el intendente, Jorge] Ferraresi tiene el programa De Punta en Blanco, con el que entrega útiles y zapatillas hechos por trabajadores de la economía popular. Hay experiencias así también en Almirante Brown”, destacó Morales. Ambos municipios juegan políticamente del lado de Kicillof en la interna peronista.

En paralelo a la protesta, la organización social lanzó una campaña para recibir donaciones de útiles escolares, guardapolvos, mochilas y zapatillas.