Un repartidor fue baleado en la cabeza durante un intento de robo en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y sobrevivió de milagro. El hecho ocurrió el miércoles sobre la calle Besares al 4000 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según informaron medios zonales, la víctima, identificada como Damián, se encontraba entregando un pedido en el domicilio de una clienta cuando fue sorprendido por dos delincuentes armados. Sin mediar palabra, uno de los asaltantes le apuntó y efectuó un disparo a quemarropa.

El rápido reflejo del repartidor resultó clave para evitar una tragedia. Instantes antes de recibir el impacto, logró desviar el arma, por lo que el proyectil no impactó directo contra su cráneo. En las imágenes se observa cómo, tras el disparo, los delincuentes escapan en el vehículo de la víctima, cargado con mercadería lista para entregar.

Un repartidor fue baleado en la cabeza durante un robo en Laferrere y se salvó de milagro

Damián corrió varios metros para ponerse a resguardo mientras los ladrones huían. Poco después fue asistido por vecinos de la zona, quienes lo trasladaron a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

En diálogo con SMNoticias, el repartidor relató cómo fue la trayectoria de la bala y destacó que no sufrió lesiones de gravedad.

“El proyectil ingresó por la frente. Tengo orificio de entrada y de salida. La bala recorrió el cráneo por fuera y salió un poco más atrás. No tuve ninguna lesión grave. Me hicieron placas, una tomografía y no tenía nada”, explicó.

Además, reclamó que los responsables sean identificados y detenidos. “Lo que quiero es, si se puede, identificar a estos tipos y meterlos presos, porque yo hoy estoy vivo, pero pueden matar a cualquier persona. No les importa nada”, sostuvo.

Un caso similar en Lanús

El episodio ocurrió apenas días después de otro violento ataque contra un repartidor en la localidad bonaerense de Lanús, donde un trabajador fue baleado durante un asalto mientras entregaba un pedido.

El hecho se produjo sobre la calle Ucrania, entre Pedernera y Warnes. Allí, Daniel fue interceptado por un delincuente que descendió de un Volkswagen Gol gris cuando se encontraba frente a la vivienda de un cliente.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el asaltante lo amenazó con un arma para exigirle las llaves de su camioneta y, en medio del robo, le disparó en el abdomen antes de escapar. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos lograron extraerle la bala.

Balearon a un repartidor de pizzas

“Fui a entregar una pizza a un cliente y tardó un poco en salir. Antes de que aparezca, vino un auto a contramano y se bajó un hombre que me pidió las llaves del coche. Le dije que las iba a buscar y no sé si se le escapó el tiro o me disparó a propósito”, relató luego a la TV Pública.

Pese a la gravedad de la situación, el repartidor apeló al humor para describir cómo logró salvarse. “Por suerte tengo una panza voluminosa; la bala quedó atrapada en la grasa y no tocó ningún órgano”, afirmó.

También cuestionó la falta de seguridad en la zona, a pesar de la cercanía de una dependencia policial. “Me parece raro porque hay una comisaría a pocas cuadras. Había mucha gente cuando pasó”, señaló.

Finalmente, agradeció haber sobrevivido y adelantó que no volverá a trabajar como repartidor. “Soy creyente, el Barba me dio una oportunidad más. Está al lado mío, pero no quiero repartir más pizzas. Esto es una changa para sumar unos pesos. No voy a ir más a la pizzería”, concluyó.