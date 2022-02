Un sindicalista afín al kirchnerismo pretende hacer “permanente” el impuesto a las grandes fortunas

Convencido de que el pacto de la Casa Rosada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe impactar en “el hombre y la mujer de a pie”, el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, propone ahora que el impuesto a las grandes fortunas pase a ser una carga permanente y que también se grave a aquellos que tienen fondos en el exterior. “Sería lo más justo”, consideró el sindicalista, que también es senador provincial bonaerense y que integra la comisión directiva del Partido Justicialista (PJ) -comandado por Máximo Kirchner- en la provincia de Buenos Aires.

“Entiendo que esta vez [al acuerdo con el FMI] no lo deben pagar el hombre y la mujer de a pie, con el esfuerzo de su trabajo. De allí vengo sugiriendo que aquel gravamen a las grandes fortunas, que se cobró el año pasado, quede en forma permanente hasta tanto esté el condicionamiento que hace el Fondo de cumplir con los 44.000 millones de dólares de endeudamiento irresponsable que tomó el anterior gobierno, que hagan ese aporte de forma permanente”, planteó Plaini.

Este impuesto que surgió como una iniciativa del diputado nacional Máximo Kirchner y que fue acelerado también por su par Carlos Heller se definió por ley a fines del año pasado como un “aporte único” y ya en ese momento despertó rispideces con la oposición.

Además de pretender darle un carácter extendido en el tiempo y así reeditarlo, Plaini sugiere aplicarle un impuesto a quienes tienen dinero y bienes en el exterior. “La otra ley es que todos los argentinos que tienen fondos y activos en el exterior también hagan un aporte. Sería la mejor manera de resolver esta etapa de la que ha sido víctima la Argentina, con complicidad del FMI y con un gobierno como el anterior. Sería lo más justo”, detalló en Radio El Destape el gremialista.

A su iniciativa ya la planteó durante la reunión en La Plata, donde el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner juntó a los principales dirigentes del PJ bonaerense. Ahora, pretende tejer puentes para generar adhesiones.

Dijo, en tanto, que todavía no dialogó personalmente del proyecto con Máximo Kirchner, pero anticipó: “Es un tema que me interesa hablar puntualmente con el conductor de nuestro partido y con quien corresponda, con los compañeros del movimiento sindical que tienen responsabilidad en el Congreso. Con tono informal lo hemos hablado, me parece que hay muchos militantes y dirigentes con responsabilidades que pensamos muy parecido”.

Noticia en desarrollo